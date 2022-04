Vivo X80 Pro: potrebbe essere orientato al gaming?

Vivo X80 Pro potrebbe essere un dispositivo pensato per il gaming: ecco cosa si scopre in queste ore da un recente rapporto trapelato sul web.

Stando a quanto si apprende, il nuovo Vivo X80 Pro potrebbe essere un dispositivo pensato per il gaming da mobile; di fatto, le indiscrezioni suggeriscono che questo gadget potrebbe essere dotato di un’inedita soluzione di raffreddamento sotto il cofano.

La gamma di prodotti di punta di casa Vivo è alle porte; il debutto di questa serie di prodotti sembra essere previsto per l’11 aprile (fra pochissimi giorni) e la line-up X80 potrebbe giungere insieme all’X Note, all’X Fold e al Vivo Pad di cui tutti parlano.

Praticamente, stiamo aspettando il lancio di cinque flagship in contemporanea… ed è una cosa che non si vede molto spesso. In vista del grande show quindi, il tipster Digital Chat Station ha ora rivelato dei dettagli molto interessanti sul futuro X80 Pro.

Vivo X80 Pro: cosa sappiamo?

Ovviamente, l’ammiraglia dovrebbe venir venduta insieme alle altre due iterazioni: l’X80 vanilla e l’X80 Pro+, proprio come abbiamo visto negli anni precedenti con la line-up X60 e X70.

Il tipster suggerisce che sotto la scocca del modello intermedio dovrebbe trovare posto il SoC MediaTek Dimensity 9000; ecco perché il telefono potrebbe essere volto al gaming da mobile, grazie anche alla presenza di una piastra VC da 4000 mm² utile per la dissipazione del calore. Giusto per fare un esempio, supporterà i 120 Hz su Honor of Kings fin da subito.

Arriviamo allo schermo: troveremo un pannello curvo FHD+ realizzato da Samsung (il modello E5), con tecnologia AMOLED da 6,78″ e con un unico foro per la selfiecam.

Fra le altre cose, supporterà anche l’oscuramento DC. Anche l’esperienza utente definitiva dovrebbe essere di prim’ordine, per via della presenza del motore lineare dell’asse X.

Sul fronte dell’autonomia invece, sappiamo che il telefono avrà una batteria da 4.500 mAh. Come le altre soluzioni del gruppo BBK Electronics, supporterà la fast charge cablata da 80 W e la wireless charge da 50 W. Jia Jingdong, VP di Vivo, ha anche affermato che l’eredità della serie Nex non scomparirà e che sarà portata avanti dalla gamma X di punta.