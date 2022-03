Vivo X80 Pro sarà lo smartphone più potente del mercato?

Vivo è pronta a togliere i veli alla sua nuova ammiraglia chiamata “X80 Pro”; il dispositivo sarà un flagship in tutto e per tutto con Dimensity 9000.

In questi mesi Vivo sembra essere pronta a giocarsi il tutto per tutto sfidando i grandi della telefonia mondiale; sappiamo che nei prossimi giorni rilascerà una pletora di nuovi device interessanti e innovativi. Fra questi, ci sarà l’ammiraglia della serie Nex (che ora ha un nuovo nome), il tablet di fascia medio-alta e il suo primo foldable.

Concentrandoci sul flagship X80 Pro, sappiamo che questo device è prossimo al debutto, ma non abbiamo ancora una data di lancio ufficiale; facciamo il punto su ciò che conosciamo sulla base dei rumor trapelati sul web. In queste ore infatti, un noto blogger su Weibo ha ha rivelato le caratteristiche principali del terminale.

Vivo X80 Pro: specifiche tecniche (RUMOR)

Standoca quanto afferma l’insider, questa sarà una macchina dotata di SoC Dimensity 9000 di casa MediaTek, sfoggerà un pannello OLED con risoluzione 2K+ e dimensioni di 6,78″, mentre sotto la sccoca presenterà una batteria da 4700 mAh con fast charge da 80W e wireless charge da 50W.

Il processore sarà il vero punto di forza. Questo chip è costruito secondo un processo a 4 nanometri di TSMC e vanta un core Cortex X2, due Cortex A710, quattro Cortex A510. Non di meno, integra la GPU ARM Mali-G710. Su AnTuTu ha totalizzato un milione di punto e si posizione come diretto rivale dello Snapdragon 8 Gen 1, ma grazie alle soluzioni proprietarie, non soffre il “surriscaldamento”.

Il device vanterà un comparto videografico degno di nota, grazie anche al chip di imaging V1 autosviluppato dall’azienda. Permetterà anche di ridurre il consumo energetico da hardware. Il sistema di camere invece, sarà sviluppato da Zeiss. Il telefono arriverà come uno dei flagship più potenti mai rilasciati sul mercato; dovrebbe godere di un debutto primaverile (probabilmente ad aprile) e sfiderà le attuali soluzioni premium che vi sono in commercio.

Non sappiamo se e quando arriverà da noi; vi terremo aggiornati.