DAZN, abbonati subito e vinci 12 mesi gratis. Ma solo per oggi

Con l’iniziativa DAZN SuperMonday chi attiva oggi un nuovo account o ne riavvia uno vecchio, può vincere dodici mesi di abbonamento gratuito.

DAZN lancia un’interessante iniziativa valevole solo per oggi, 4 aprile 2022. Si chiama DAZN SuperMonday e permette a tutti coloro che attiveranno un nuovo account o ne riattiveranno uno vecchio in disuso, di partecipare all’estrazione un abbonamento gratuito valido per 12 mesi.

Con DAZN vinci 12 mesi gratis

Entrando nel dettaglio, per partecipare all’iniziativa DAZN SuperMonday bisognerà attivare un abbonamento a DAZN nella giornata di oggi 4 aprile 2022. Attivando un nuovo account o riattivando un account in precedenza disdetto, dal sito DAZN.com con carta di credito/debito o PayPal al prezzo di 29,99€ al mese, l’interessato riceverà entro 24 ore dall’attivazione/riattivazione, un’email con un codice gioco, e l’indicazione del sito web dove poter provare a vincere i premi in palio.

A quel punto basterà seguire le indicazioni, giocare col proprio codice e scoprire subito se si è vinto uno dei 100 abbonamenti a DAZN validi per 12 mesi.

DAZN fa sapere inoltre che come sempre è possibile disdire l’abbonamento quado si vuole, e che occorre necessariamente registrarsi o accedere dalla pagina web DAZN.com (quindi niente app). Su DAZN potete vedere tutta la Serie A TIM, tutta la UEFA Europa League e i migliori match della UEFA Conference League, Serie BKT, LaLiga Santander, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS, oltre alla UEFA Women’s Champions League, e i contenuti di Inter TV, Milan TV e Juventus TV.