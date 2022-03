DAZN guarda a Sky per i diritti della Serie A: prove di alleanza

DAZN starebbe trattando con Sky per i diritti della Serie A di calcio da trasmettere sul satellite: tutti i dettagli della trattativa.

Ci sono importanti novità per quanto riguarda la gestione dei diritti televisivi per la trasmissione delle partite della Serie A di calcio. Sembra, infatti, che DAZN abbia intenzione di tirare in mezzo anche Sky come terzo partner assieme a TIM: l’idea della piattaforma sarebbe quella di offrire la trasmissione delle ultime 7 partite della Serie A anche sul satellite.

Come ben sappiamo DAZN è la piattaforma di streaming che ha la concessione dei diritti della Serie A fino al 2023/2024 con un’offerta annua di 840 milioni, a cui si aggiungono i 340 milioni che ogni anno sborsa anche TIM per quanto riguarda la distribuzione in esclusiva.

DAZN vorrebbe un accordo a tre per i diritti della Serie A e punta a Sky

Secondo MF-Milano Finanza, sembra che TIM abbia chiesto a DAZN di rivedere il contratto di esclusiva valutando di introdurre Sky come terzo partner per la trasmissione delle partite della Serie A. Come sappiamo DAZN ha avuto gravi problemi di architettura con le dirette delle partite non sempre disponibili, in alcuni casi a qualità molto massa, tali da far maturare un certo malcontento in TIM.

DAZN usa il pugno duro contro la condivisione dell’account

Poche ore fa abbiamo scoperto che alcuni utenti DAZN hanno ricevuto una email in cui si annunciava il reset della password di accesso, una mossa per alcuni legata alla volontà di ostacolare il più possibile la condivisione degli account per guardare le partite della Serie A. Riprendendo la volontà di mettere fine alla condivisione degli account, l’azienda ha annunciato il reset della password degli account dichiarando quanto segue: