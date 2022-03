DAZN: occhio a condividere l’abbonamento, possibili ripercussioni

Alcuni utenti hanno ricevuto una email da DAZN per reimpostare la password: si tratta di una mossa per contrastare gli account condivisi.

Riprendendo il discorso fatto lo scorso novembre per quanto riguarda gli account condivisi di DAZN, in queste ore c’è una interessante novità per quanto riguarda il possibile stop a questa pratica che ormai sappiamo non essere così apprezzata ai piani alti.

Infatti, in base alle informazioni pubblicate in rete in queste ore, alcuni utenti stanno ricevendo una email da parte di DAZN in quanto si indica che la condivisione del profilo potrebbe portare al reset della password.

DAZN resetta la password degli account condivisi

Ecco il testo completo dell’email ricevuta da alcuni utenti e ripresa dai colleghi di CalcioEFinanza:

Abbiamo notato un comportamento di accesso all’App DAZN che potrebbe non essere conforme a tali Termini e Condizioni. Per proteggere il tuo account, ti abbiamo pertanto temporaneamente disconnesso da tutti i tuoi dispositivi e dovrai reimpostare la password.

La necessità di cambiare la password non sembra essere legata a una questione di sicurezza, solitamente lo si fa quando si è a rischio di phishing o si teme che qualcuno possa accedere al proprio account, ma viene vista piuttosto come una strategia che obbliga gli utenti a “perdere” tempo per cambiare le credenziali di accesso costantemente: è probabile che gli utenti alla fine smetteranno di condividere l’account pur di non dover cambiare la password di accesso.

Potrai reimpostare la tua password cliccando su questo link, oppure accedendo alla sezione “dati personali” all’interno dell’area “Il mio account” del sito DAZN.com. Se hai bisogno di aiuto per reimpostare la tua password, via a questa pagina per maggiori informazioni.

Netflix, al contrario di DANZ, ha messo in campo una strategia ben diversa per la condivisione dell’abbonamento: un piano di accesso a pagamento per un massimo di 2 persone al di fuori del nucleo familiare a un prezzo incredibilmente vantaggioso.

Per alcuni questa strategia potrebbe rappresentare la strada più indolore per contrastare una pratica molto diffusa.