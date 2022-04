Elden Ring: finito il gioco senza attaccare

Uno youtuber si è chiesto se c’era modo di finire Elden Ring senza mai attaccare, e c’è riuscito: ecco il video della prova.

Il creator di video Iron Pineapple si è chiesto: “sarà possibile finire Elden Ring senza mai attaccare?”. C’è riuscito, e questa run l’ha denominata “pacifista”, in quanto non ha mai attaccato i nemici. Ovviamente per sconfiggere i boss il giocatore ha dovuto fare dei danni, e per questo ha sfruttato gli spiriti e gli alleati.

Creando un personaggio basato sulla Fede, con abilità curative e dei potenziamenti per avere molti spiriti da poter lanciare, il creator ha completato il gioco seguendo le sue linee guida per la prova. Potete trovare il video più in basso, nell’articolo.

Elden Ring: ecco la run pacifista

Tra evocazioni e spiriti, lo YouTuber ha effettivamente attaccato indirettamente i nemici, permettendogli di mantenere il suo status di “non attaccare” in modo diretto. Sarebbe stato fantastico vedere una run senza nemmeno un attacco, ma sappiamo che è oggettivamente impossibile.

Per chi non conoscesse Elden Ring, si tratta del nuovo gioco di FromSoftware, azienda che ha dato i natali a giochi come Dark Souls, Demon’s Souls, Sekiro e Bloodborne. In Elden Ring i giocatori costruiranno il proprio percorso nel vasto mondo dell’Interregno, a piedi o in groppa a Torrente, il fidato destriero spettrale. L’esplorazione è senza fine in questo mondo pieno di meraviglie, in cui i però pericoli si nascondono dietro ogni angolo. Il gioco include modalità multiplayer cooperative e competitive.

Nemici formidabili potrebbero richiedere l’aiuto di altri Senzaluce e i giocatori evocati possono unirsi alla partita per sconfiggere il nemico ed esplorare il mondo. I giocatori possono anche intrufolarsi i mondi altrui e sfidarli a morte per ricompense notevoli. In questo caso lo YouTuber si è attenuto alle regole evocando giocatori e supporti (anche controllati dal computer) così da poter avere alleati pronti ad attaccare al posto suo i nemici, fino al boss finale del gioco, concludendo quindi la prova con successo.