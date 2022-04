iPad 2021 (64 GB) scontato del 10% (offerta lampo)

iPad 2021 di nona generazione si trova scontato del 10% su Amazon, con spedizione gratuita e consegna rapida in sole 24/48 ore per gli abbonati Prime.

Se state cercando un tablet per lo svago multimediale da salotto, per prendere appunti e studiare, per browsing sul web e per rispondere e coordinare le vostre email, con il quale giocare nel letto dopo una giornata super intensa, iPad 2021 di 9° generazione è sicuramente quello che fa per voi.

Il suo prezzo contenuto ce lo fa amare (di solito costa 389,00€), ma oggi, grazie ai saldi di primavera, lo si porta a casa a soli 348,50€, in colorazione grigio siderale e con 64 GB di storage. Non pensate che siano pochi: uniti ad un piano iCloud (personalmente posseggo quello da 50 GB con 1€ al mese), con backup settimanali e con tantissime app inserite all’interno, riesco ad avere tutto ciò che mi serve. Da Netflix a Disney+, da Notion a PUBG Mobile, da Dragon Ball Legends a Mario Kart. Senza dimenticare Photoshop, Illustrator, Canva, Pixelmator, Adobe Acrobat Reader, Adobe Scan e molto altro ancora.

iPad 2021: il tablet tuttofare perfetto

iPad 2021 è il tablet tuttofare: a meno di 350€ poi, è da prendere al volo. Certo, non sarà l’offerta più incredibile di sempre, ma uno sconto del 10% su un device che è introvabile (a causa della carenza dei chipset e per via di alcune scelte particolari fatte all’interno della catena di approvvigionamento di Apple), questo prezzo è molto interessante. Pensate che mesi fa, verso ottobre-novembre, prima di ottenerne uno, ci volevano anche due mesi. Adesso invece, è disponibile su Amazon ed è perfino in sconto. Vi invitiamo ad approfittarne prima che terminino le scorte.

Fra le caratteristiche degne di nota cito lo splendido display Retina da 10,2″ con TrueTone, il chipset Apple Bionic A13 (lo stesso SoC che è presente nello Studio Display e nell’iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max, la selfiecam da 8 Mpx, i due altoparlanti stereo, il Touch ID con Apple Pay al seguito e il WiFi 802.11 ac.

A soli 348,50€ è davvero da prendere al volo: è ottimo anche per la gestione della smart home e come hub multimediale casalingo.