OPPO Find X5 Pro+ è già in lavorazione?

Un nuovo rumor indica che OPPO starebbe già lavorando allo smartphone OPPO Find X5 Pro+ con una scheda tecnica da paura.

Dopo il lancio di OPPO Find X5 e OPPO Find X5 Pro, secondo un inedito rumor sembra proprio che il colosso cinese abbia già iniziato a lavorare sul modello OPPO Find X5 Pro+.

Ci sono buone possibilità che il device ruoterà attorno a una scheda tecnica ancora più spinta rispetto quella del modello OPPO Find X5 Pro, o almeno questo è quello che viene pubblicato in queste ore in rete.

OPPO Find X5 Pro+ è già in fase di sviluppo secondo un nuovo rumor

OPPO Find X5 Pro+ è atteso con un display AMOLED (Samsung E6) da 6.78 pollici con risoluzione Quad HD+ e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, ovviamente con supporto alla tecnologia LTPO. Con tutta probabilità sotto il telaio sarà presente il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con il chip proprietario MariSilicon X per gli scatti di qualità anche in condizioni di scarsa luminosità, mentre come RAM e spazio interno si parla rispettivamente del supporto a 16 GB di RAM di tipo LPDDR5 e 512 GB di spazio di tipo UFS 3.1.

Anche l’autonomia sarà di altissimp livello: sembra che l’azienda abbia intenzione di introdurre una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida UltraVOOC da 150W su cavo e AirVOOC in wireless. Come sistema operativo si parla di Android 12 con la personalizzazione ColorOS 12.1.

Ci si aspetta molto dal comparto fotografico: OPPO Find X5 Pro+ dovrebbe montare un modulo posteriore triplo con sensore principale Sony IMX789 da 50 MP con stabilizzazione ottica su 5 assi, un sensore ultra grandangolare Sony IMX766 da 50 MP e un sensore periscopico OmniVision OV64B da 64 MP con zoom 5x e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS).

Nonostante non ci siano indicazioni circa la data di lancio del device, la leaker indica che il device dovrebbe arrivare sul mercato con un prezzo di lancio in Cina pari a circa 1000 euro al cambio per la versione con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio.