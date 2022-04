Return to Monkey Island: annunciato il nuovo capitolo

Return to Monkey Island è realtà: il nuovo capitolo della serie sarà diretto da Ron Gilbert e arriverà entro il 2022, quest’anno.

Tutto è iniziato con The Secret of Monkey Island, gioco datato 1990 di Ron Gilbert che prendeva il videogiocatore e lo portava all’interno di un fantastico mondo e di una stupenda storia. Continua l’avventura con Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge dell’anno dopo, e poi con altri 3 giochi non lavorati da Ron Gilbert. Sembrava un pesce d’aprile in ritardo, invece è realtà: è stato annunciato il nuovo capitolo della serie, Return to Monkey Island, in arrivo quest’anno, e ci lavorerà proprio Ron Gilbert.

Il motivo dietro a questo allontanamento era dovuto principalmente ai dissapori tra LucasArts (produttrice dei giochi) e lo stesso Gilbert: i tempi cambiano e anche le aziende, e per questo ora sembra che un terzo capitolo della serie diretto da Ron Gilbert sia possibile.

Return to Monkey Island cancella gli altri tre giochi

Dopo più di 10 anni dall’ultimo capitolo, in realtà questo Return to Monkey Island si posiziona dopo i primi due giochi, quasi a cancellare dalla continuity i successivi capitoli. Potremmo quindi dire che i fan aspettavano questo titolo da più di 20 anni, e che ora finalmente è realtà.

Lo stile grafico che possiamo vedere nel piccolo teaser pubblicato è abbastanza moderno da far sperare in qualcosa di digeribile anche ai neofiti, e allo stesso tempo richiama tante dinamiche classiche che non vediamo l’ora di poter provare con mano.

Per quanto riguarda invece la data d’uscita, quella indicata è il 2022, quest’anno: il progetto è stato infatti lavorato in segretezza negli ultimi anni, così da poter stupire (e possiamo confermare la riuscita) i fan del gioco che da tempo aspettavano un annuncio del genere. Sui social molti sono esplosi con post di gioia: questo terzo titolo dedicato a Guybrush Threepwood di Ron Gilbert era così atteso al punto da essere diventato una leggenda, un miraggio che in pochi ancora credevano possibile.