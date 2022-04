Apple annuncia il nuovo keynote WWDC 2022: si terrà a giugno

Apple ha appena annunciato il nuovo keynote dedicato agli sviluppatori: la WWDC 2022 si terrà online dal prossimo 6 giugno al 10 dello stesso mese.

Apple ha appena comunicato che terrà la nuova conferenza digitale (WWDC 2022) dedicata agli sviluppatori a giugno; le date previste sono: il 6, 7, 8, 9 e 10 del mese e, come sempre da due anni a questa parte, sarà un evento digitale.

Si tratta del 33° show e si terrà, come detto, solo online, anche se sarà data la possibilità – a pochi studenti e programmatori – di partecipare ad alcune sessione.

Apple: cosa aspettarci durante il keynote WWDC 2022?

Prima del 2020 però, Apple teneva i suoi WWDC presso il sito di McEnery Convention Center di San Jose, in California, ma da quando è scoppiata la pandemia da Coronavirus, l’azienda si è spostata sempre più verso gli eventi in formato digitale.

Susan Prescott, VP di Apple per le relazioni con gli sviluppatori mondiali e il marketing aziendale e dell’istruzione, ha così commentato il tutto:

Nel suo cuore, il WWDC è sempre stato un forum per creare connessioni e creare comunità. Con questo spirito, WWDC22 invita gli sviluppatori di tutto il mondo a riunirsi per esplorare come dare vita alle loro migliori idee e spingere i limiti di ciò che è possibile. Amiamo entrare in contatto con i nostri sviluppatori e speriamo che tutti i nostri partecipanti se ne vadano sentendosi stimolati dalla loro esperienza.

Tutti gli sviluppatori in tutto il mondo potranno partecipare all’evento. La compagnia fornirà sessioni e laboratori gratuiti gli sviluppatori e ci sarà anche la tradizionale Swift Student Challenge.

Troveremo però delle sessioni informative aggiuntive, nuovi laboratori per l’apprendimento della programmazione, più lounge digitali, tutti fatti con l’obiettivo di rendere il WWDC22 “un evento veramente globale“. Non di meno, Tim Cook ospiterà una giornata speciale per sviluppatori e studenti all’Apple Park il prossimo 6 giugno.

Nel corso del keynote verrà svelato il nuovo software: probabilmente, vedremo iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, tvOS 16 e watchOS 9. Secondo altre indiscrezioni, ci sarà anche il nuovo hardware: il Mac Pro con Apple Silicon, un MacBook Air M2 e molto altro ancora.