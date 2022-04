Netflix: arrivano i film brevi per chi ha poco tempo

Netflix ha reso disponibile una categoria di film denominati “Short-Ass Movies”, ovvero dei film brevi per chi ha poco tempo.

Sono molti i casi in cui Netflix, oltre che aggiornare il proprio catalogo con nuove produzioni, le quali spaziano fra film e serie, si trova anche a migliorare le potenzialità della propria piattaforma con alcune novità particolarmente piacevoli e inaspettate. Parliamo proprio del colosso dello streaming che di tanto in tanto aggiunge delle nuove funzionalità pensate per rendere la vita più facile agli utenti quando si trovano a fruire del catalogo, come avviene in questo caso per una vera e propria sezione dedicata ai film brevi.

Nonostante un abbonamento alla piattaforma attivo infatti, sono molti coloro che non hanno il tempo di iniziare una nuova serie o di vedere un film che occuperebbe molto tempo, ed è per via di ciò che il colosso ha deciso di pensare a questa specifica fascia del pubblico con la feature in questione.

Netflix aggiunge una nuova sezione dedicata ai film brevi

Accedendo al tutto anche in Italia, semplicemente seguendo questo link, la nuova sessione di Netflix, che prende il nome di “Short-Ass Movies” include tutte le produzioni che come requisito non superano l’ora e quaranta di minutaggio, ma che nella maggior parte dei casi si attestano anche sotto quest’ultima.

Grazie al semplice nuovo catalogo che quindi evidenzia tutte le pellicole di questo tipo, senza trascurare alcun tipo di genere, chi non ha tempo per fruire di film che si presentano con una durata di due ore e oltre può procedere con la visione in un secondo momento, optando invece per i prodotti più facili da completare in un solo colpo.

Ovviamente, per fruire del tutto non serve alcun tipo di costo aggiuntivo, e va considerato che tutte le pellicole presenti in questa specifica categoria, proprio come avviene per le altre, sono comunque presenti e trovabili nel catalogo generale che include anche tutte le altre produzioni della compagnia.