Will Smith: stop ai prossimi film, via da Netflix

Sembra che lo schiaffo dato da Will Smith a Chris Rock avrà delle ripercussioni più gravi di quanto si pensasse durante la serata degli Oscar.

Sembra che in seguito a quando Will Smith ha dato il famoso schiaffo a Chris Rock sul palco degli Academy, nel corso della notte degli Oscar, i guai non siano finiti. L’attore, dopo che il mondo intero ha riconosciuto i problemi del suo gesto in seguito alla battuta del presentatore, si è ritrovato in una vera e propria bufera per via di molteplici polemiche, la quale non si è fermata nel mondo dei social e con i commenti degli utenti, ma ha anzi ha riguardato anche la sua carriera.

Mentre si parla della possibilità di poter addirittura togliere il premio al noto attore, fra le notizie non ancora confermate, i provvedimenti sembrano invece quasi certi per quel che riguarda i prossimi film del noto attore amato in tutto il mondo. Stando a quanto riportato sulle pagine di Variety, Netflix ha deciso di frenare i lavori sul film d’azione Fast and Loose, nel quale l’attore dovrebbe ricoprire il ruolo di protagonista.

Lo schiaffo di Will Smith porta al blocco di varie produzioni

Non si sa al momento se la nota compagnia specializzata nel mondo del cinema abbia deciso di accantonare la produzione solo momentaneamente, per via di quanto sta avvenendo, magari in attesa di prendere delle decisioni, o se il progetto si ritroverà a vedersela con ulteriori problemi anche in futuro.

Una situazione simile riguarda anche Emancipation, film targato Apple+ che sarebbe dovuto arrivare nel corso di quest’anno, e che al momento sembra al contempo in stallo. Per quel che concerne Sony, l’attore è stato invece bloccato secondo l’Hollywood Report dalla produzione di Bad Boys 4, che potrebbe quindi tardare nonostante si trovi ormai in fase di produzione avanzata.

C’è da sottolineare che l’attore si è reso conto dei problemi legati al proprio gesto, e ha infatti addirittura deciso di dimettersi dagli Academy, risultando pronto ad accettare le sanzioni che verranno imposte, le quali potrebbero risultare di natura economica e non solo. Tuttavia, avremo modo di sapere di più sulla questione solamente nel corso dei prossimi mesi.