Konami e Milan: firmato l’accordo per la partnership

Parte il 1 luglio 2022 la nuova partnership tra il Milan e Konami, accordo che arriva dopo una precedente esclusività con EA Sports. Il precedente contratto era stato chiuso un po’ a sorpresa, e ora si capisce il motivo: il nuovo accordo che vedrà al centro della partner proprio la squadra rossonera e Konami.

Questa nuova partnership inizierà effettivamente quest’estate, quando partirà il processo di implementazione: l’azienda avrà i diritti esclusivi sullo stadio del Milan, sulla squadra (modelli 3D con scansione e volti), sulle divise e tanti altri piccoli dettagli che andranno a rendere felici i tifosi del Milan.

Un’altra parte interessante riguarda il fatto che Konami diventerà il primo “Official Training Wear Partner” della storia del Milan, mettendo il proprio logo sulla divisa d’allenamento della squadra maschile. Questo kit sarà dedicato proprio all’allenamento della squadra principale, e verrà usato non solo durante gli allenamenti a Milanello, ma anche durante il riscaldamento prepartita.

L’azienda che ha dato i natali a PES – che ora è diventato eFootball – è già conosciuta nel mondo del calcio: con collaborazioni nel suo archivio con tante squadra, c’è da ricordare che il Napoli ha rinominato il centro di allenamento come Konami Training Center. Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer del Milan, ha detto per l’occasione:

Siamo molto felici di riaccogliere Konami nella famiglia rossonera come Principal Partner e, per la prima volta in assoluto, come Training Wear Kit Partner della squadra maschile. Siamo entusiasti del potenziale che questa partnership ci offre sia come Club di calcio che come brand, permettendoci di esplorare nuovi territori e percorrere nuove strade assieme