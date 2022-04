Kingdom Hearts 4 si mostra nel primo trailer

Kingdom Hearts 4 e Kingdom Hearts Missing-Link sono stati rivelati di colpo nella giornata di ieri, con tanto di trailer gameplay.

Come un fulmine a ciel sereno (anche se qualche indizio era nell’aria) nella giornata di ieri, di domenica, è stato rivelato il primo trailer di Kingdom Hearts 4 (IV), nuovo capitolo della serie che vedrà il ritorno di Sora, Pippo e Paperino alle prese con l’oscurità e temibili nemici.

Il videogioco, che sembra riprendere direttamente il finale del DLC di Kingdom Hearts 3, cambia stile e propone una grafica più realistica (e meno cartoon) senza però rovinare il design dei personaggi e dei nemici, riconoscibili anche da un piccolo trailer.

Kingdom Hearts 4 è ufficiale

La scena che possiamo vedere è ambientata nel Quadratum, una città realistica mai vista nella serie, con un’ambientazione che si discosta decisamente dai precedenti titoli. Oltre a Sora, Pippo e Paperino, possiamo vedere nel video anche Strelitzia, un personaggio nuovo e misterioso. Una nuova avventura che getta le basi di una nuova storyline chiamata “Lost Master Arc”, che potrà permettere l’avvicinamento anche di nuovi giocatori.

Il primo capitolo del franchise di Kingdom Hearts è uscito vent’anni fa, nel 2002, dando inizio alla collaborazione duratura tra SQUARE ENIX e Disney. Da allora la serie ha venduto più di 35 milioni di copie in tutto il mondo. I giocatori su Nintendo Switch non vedevano l’ora che la serie si aggiungesse al catalogo di giochi della console e adesso possono finalmente accompagnare Sora, Paperino, Pippo e molti altri personaggi Disney e Pixar nelle loro avventure nel corso della “Saga dei Cercatori dell’Oscurità”, che va dal primo capitolo fino all’acclamato Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC).

Kingdom Hearts 4 non sarà l’unico gioco della saga ad arrivare: per i 20 anni è stato annunciato anche Missing-Link, nuovo gioco mobile per iOS e Android che porterà il giocatore a vivere i panni di un avventuriero alle prese con terribili Heartless e una nuova storia originale tutta da vivere.