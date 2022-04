TIM, ecco la promo Wonder Five: 70 Giga a 7,99€

La promo operator attack di TIM ti offre tanti Giga ad un costo super competitivo, ma solo se attivi online. Vediamo come.

TIM parte all’attacco in questa settimana pre-pasquale con un’interessantissima offerta mobile riservata a tutti coloro che desiderano passare a Tim eseguendo la portabilità del numero di cellulare da MVNO specifici. Si tratta di TIM Wonder Five, che con 7,99€ al mese propone un pacchetto completo con minuti, SMS e tanti giga, più primo mese e attivazione gratuiti.

TIM offre 70GB a un prezzo concorrenziale

TIM Wonder Five è una offerta di telefonia mobile che consente di fatto una navigazione internet con velocità di connessione fino a 150 Mb/s in download e fino a 130 Mbps in upload su reti che utilizzano lo standard 4.5G. Quindi anche non trattandosi di 5G parliamo comunque di buone velocità. Nei 7,99€ di spese mensili sono anche inclusi come anticipato prima, chiamate ed SMS. Nel dettaglio:

70GB di dati in 4G (25 GB con rinnovo su credito residuo)

di dati in 4G (25 GB con rinnovo su credito residuo) Minuti e SMS illimitati

illimitati Attivazione online gratuita

online gratuita Costo SIM: SIM 5€ + 20€ di traffico incluso

Se scegli la modalità di pagamento con carta di credito e videoidentificazione riceverai la SIM con corriere standard entro circa 3 giorni lavorativi dalla richiesta, per attivare la SIM dovrai effettuare la videoindentificazione tramite App MyTIM, entro 8 ore lavorative la tua nuova SIM sarà attiva. Se invece scegli la modalità di spedizione e identificazione con corriere sarai contattato per fissare l’appuntamento di consegna della SIM. Durante la consegna sarà effettuato il riconoscimento «de visu» e dovrai fornire un copia del documento d’identità e firmare personalmente l’adesione all’offerta TIM.