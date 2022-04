TIM xTE a partire da 7,99€ al mese e altre novità di Aprile 2022

TIM propone due offerte molto interessanti a chi ha già un abbonamento TIM su rete fissa. Ma occhio anche alle altre novità.

TIM continua a proporre le sue tariffe operator attack e winback anche in questo mese di aprile. Ma tra le offerte speciali ce ne sono tante dedicate ai suoi clienti di rete fissa con l’obiettivo di attirare nuovi clienti sulla rete mobile. L’operatore ha infatti da un lato prorogato la possibilità di attivare le offerte Supreme New, Super LE e Special LE fino al 24 aprile, dall’altro pensato a iniziative di cross selling con xTE.

La proposta xTE di TIM

L’obiettivo di TIM è quello di invogliare i clienti della sola rete fissa a effettuare la portabilità del numero di rete mobile. Da questo punto di vista ha dunque formulato due proposte ben definite. La prima è xTE TIM Cross Go che con 7,99€ mensili offre minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, di rete fissa e mobile, 70 GB di traffico dati in 4G, e la possibilità di rinnovo con addebito su credito residuo.

L’altra si chiama invece xTE TIM Cross L e propone agli utenti interessati minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, di rete fissa e mobile, 100 GB di traffico dati in 4G, anche qui rinnovi con addebito su credito residuo, ma al costo di 9,99€ al mese. Da evidenziare come nel caso un utente decidesse di passasse a un altro gestore sulla linea fissa, il costo di xTE TIM Cross Go rimarrebbe invariato, mentre quello di xTE TIM Cross L passerebbe a 14,99€ al mese, e il fatto che aderendo invece a TIM Unica sia con l’una che con l’altra, si otterrebbero Giga illimitati.

Per il resto, come scritto in precedenza, TIM ha prorogato fino al 24 aprile la possibilità di attivare le offerte Supreme New, Super LE e Special LE . Nel dettaglio:

TIM Supreme New

minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, di rete fissa e mobile;

70 GB di traffico dati in 4G (6 GB in roaming UE);

costo SIM una tantum: 10€ (escluse promozioni dei negozi);

rinnovi con addebito su credito residuo;

Lo sai e Chiama Ora inclusi;

Prezzo: 7,99€ al mese. TIM Super LE

minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, di rete fissa e mobile;

100 GB di traffico dati in 4G (7 GB in roaming UE);

costo attivazione: 5€ (escluse promozioni dei negozi);

rinnovi con addebito su credito residuo;

Lo sai e Chiama Ora inclusi;

Prezzo: 9,99€ al mese.