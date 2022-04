Netflix: arriva il doppio “pollice su” per le serie che amate

Netflix ha inserito una nuova reazione, il doppio pollice su, per definire le serie che amate da quelle che vi piacciono e non vi piaccono

Netflix ha deciso di inserire una nuova reaction per quanto riguarda i propri contenuti: dopo il pollice in su e in giù per definire ciò che vi piace e non vi piace, la piattaforma di streaming ha inserito anche il doppio pollice su, per evidenziare le serie tv e i film che amate alla follia.

La terza opzione permetterà, su TV, web, Android e iOS, di esprimere la vostra gioia per le produzioni disponibili su Netflix, differenziando però il risultato dal semplice pollice su, che invece definirà solo le serie e i film che vi piacciono.

Netflix: terza reaction arrivata, ora potrete definire le serie che amate

Sebbene tutto questo potrebbe sembrare poco utile, in realtà l’algoritmo di Netflix – che funziona già molto bene – potrà avere un riscontro maggiore su quali serie suggerire ai propri abbonati, permettendogli di avere più filtri da applicare. Capita spesso infatti che alcune serie finiscano in quelle che vi piacciono insieme a delle perle che magari il pubblico definisce come spettacolari, e questo non crea differenziazione tra una e l’altra.

Ora invece, permettendo allo spettatore di selezionare le serie che piacciono e quelle amate, Netflix potrà dare maggior risalto alle seconde, così da approfondire il risultato finale verso un qualcosa di più vicino all’abbonato.

Un pollice su ci fa ancora sapere cosa ti è piaciuto, dunque utilizziamo questa risposta per fornire consigli simili. Ma un doppio pollice su ci dice cosa hai amato e ci aiuta a diventare ancora più specifici con i tuoi consigli.

Insomma, ora Netflix – sempre in base alle vostre reaction – saprà consigliarvi meglio cosa vedere dopo aver finito una serie: vi basterà dirgli se vi è piaciuta (pollice su), se non vi è piaciuta (pollice giù) o se l’avete amata (doppio pollice su), e le prossime che vi suggerirà saranno in linea con i vostri gusti.