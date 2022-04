Xiaomi 12 Lite 5G: le specifiche parlano di un medio gamma completo

Un inedito leak torna a riparlare delle probabili specifiche tecniche di Xiaomi 12 Lite 5G: il device è ormai pronto al lancio?

A stretto giro dalla probabile data di lancio ufficiale di Xiaomi 12 Ultra, in queste ore un inedito leak punta l’attenzione sulle specifiche tecniche di Xiaomi 12 Lite 5G: il medio gamma del colosso cinese dovrebbe arrivare ormai da un momento all’altro, ma nel frattempo possiamo valutare la scheda tecnica grazie alle nuove informazioni pubblicate dal tipster Yogesh Brar.

Con tutta probabilità il nuovo smartphone di Xiaomi dovrebbe montare un display AMOLED da 6.55 pollici a risoluzione Full HD+ da 1080 x 2400 pixel e frequenza di aggiornamento a 120 Hz; insomma, lo stretto indispensabile per un device che avrà il compito di conquistare la fascia medio alta del mercato.

Un leak svela le probabili specifiche tecniche di Xiaomi 12 Lite 5G

Molto probabilmente sotto la scocca troverà posto il processore Qualcomm Snapdragon 778G con 6/8 GB di memoria RAM e 128/256 GB di spazio interno. Sul retro, inoltre, secondo Brar, il colosso cinese dovrebbe introdurre un modulo triplo con sensore principale da 64 MP con OIS, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 5 MP; frontalmente, invece, è previsto un sensore selfie da 16 MP.

Buona anche la batteria probabilmente da 4500 mAh che, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe supportare la ricarica rapida da 67W. A tutto ciò si dovrebbe aggiungere anche il supporto all’Hi-Res Audio, doppio speaker stereo e il sensore di impronte nel display. Ovviamente è quasi scontata la presenza di Android 12 con la personalizzazione MIUI 13.

Quando arriverà Xiaomi 12 Lite 5G?

Purtroppo Brar non ha rilasciato indicazioni in merito nel suo ultimo leak, ma altre indiscrezioni hanno già avanzato l’idea che il colosso cinese dovrebbe presentare lo smartphone in India nel corso delle prossime settimane. Come per la disponibilità, ci sono poche informazioni anche per quanto riguarda il prezzo di lancio: l’unica “conferma” è la volontà dell’azienda di portare sul mercato un device dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.