Xiaomi 12 Ultra: è questa la data di lancio del super top di gamma?

Un inedito rumor svela la probabile data di lancio di Xiaomi 12 Ultra, il nuovo smartphone di fascia premium del colosso cinese.

A distanza di poco tempo rispetto l’inedito rumor che indica Xiaomi 12 Ultra come il primo smartphone al mondo a montare il nuovo e potente sensore Sony IMX800 da 50 MP con OIS e sensore da 1/1.1 pollici, una nuova indiscrezione pubblicata in rete ha possibilmente svelato la data di lancio del nuovo top di gamma del colosso cinese.

Sembra, infatti, che Xiaomi abbia intenzione di presentare ufficialmente Xiaomi 12 Ultra in un evento programmato per il prossimo 10 maggio; questo è quello che si evince dall’immagine leak pubblicata in queste ore.

Secondo un rumor la data di lancio di Xiaomi 12 Ultra cadrà il prossimo 10 maggio

Oltre alla ipotetica data di lancio di Xiaomi 12 Ultra, il poster in questione ci offre anche una “conferma” sull’eventuale processore presente sul device: il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+, ovvero la nuova generazione del SoC di Qualcomm di cui tanto si parla in questi giorni che dovrebbe uscire dalla fabbrica di TSMC con una migliore resa rispetto il fratello Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 realizzato invece da Samsung.

Processore a parte, è quasi certo che Xiaomi 12 Ultra monterà un display AMOLED con risoluzione 2.2K, frequenza di aggiornamento a 120 Hz con tecnologia LTPO 2.0, sensore di impronte integrato nel display e una batteria con supporto alla ricarica rapida da 125W.

Sul retro, inoltre, si discute da molto tempo la probabile presenza di un modulo quadruplo circolare costituito da un sensore principale Sony IMX800 da 50 MP e altri tre sensori tutti a risoluzione da 48 MP – di cui uno possibilmente con supporto allo zoom 5x.

Difficile valutare con certezza se effettivamente il poster leak sia affidabile o meno, ma già diverse volte abbiamo visto numerosi leaker e tipster fare rifermento a fine Q2 2022 per quanto riguarda la presentazione del nuovo top di gamma. Xiaomi ha ancora qualche settimana di tempo per annunciare la data di lancio ufficiale, di cui vi terremo informati non appena ci saranno novità in merito.