OPPO F21 Pro e F21 Pro 5G: design “Fibreglass” e anima da medio gamma

OPPO F21 e OPPO F21 Pro 5G sono i nuovi smartphone di fascia media del colosso cinese: scopriamo tutti i dettagli dei nuovi device.

In queste ore, e dopo un gran numero di leak e indiscrezioni varie, OPPO ha presentato i nuovi smartphone di fascia media OPPO F21 Pro e OPPO F21 Pro 5G.

Come vedremo i due device hanno molto in comune (praticamente quasi tutto), sia dal punto di vista hardware che per quanto riguarda il design.

OPPO F21 Pro e F21 Pro 5G: caratteristiche e design

Entrambi gli smartphone sono muniti di un pannello AMOLED da 6.43 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 x 1080 pixel: la differenza tra i due modelli è che F21 Pro ha una frequenza di aggiornamento a 90 Hz, mentre il modello F21 Pro 5G si mantiene basso sui classici 60 Hz; in entrambi i casi è presente il sensore di impronte integrato e una fotocamera punch hole laterale.

L’elemento caratteristico dei nuovi device è senza ombra di dubbio il nuovo telaio “Fiberglass” che dona al device un aspetto di alto livello e un look & feel molto particolare. Sotto la scocca è presente il processore Qualcomm Snapdragon 680 per F21 Pro e Qualcomm Snapdragon 695 per F21 Pro 5G: in entrambi i casi i processori sono accompagnati da 8 GB di RAM e 128 GB di spazio interno espandibili tramite microSD, mentre per quanto riguarda la batteria è disponibile un modulo da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC da 33W.

Piccole differenze anche per quanto riguarda la fotocamera posteriore: il modello F21 Pro 5G monta un modulo triplo con sensore principale da 64 MP, un sensore monocromatico da 2 MP e un sensore macro da 2 MP; il modello F21 Pro monta la stessa fotocamera principale ma punta a un sensore microscopico da 2 MP con zoom 30x e un sensore macro da 2 MP.

Scheda tecnica F21 Pro

Display AMOLED da 6.43 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 × 1080 pixel con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, sensore di impronte integrato e luminosità massima di 600 nit;

Processore Qualcomm Snapdragon 680 con 8 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di spazio interno di tipo UFS 2.2 espandibile tramite microSD;

Fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP con apertura f/1.7, flash LED, sensore microscopico 2 MP con zoom 30x e apertura f/3.3 aperture e un sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4;

Fotocamera frontale con sensore Sony IMX709 da 32 MP con apertura f/2.4;

Connettività Dual SIM (nano + nano + microSD)Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou e jack audio da 3.5 mm;

Batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC da 33W;

Dimensioni: 159.9 × 73.2 × 7.5 mm;

Peso: 175 grammi;

Android 12 con la personalizzazione ColorOS 12.1.

Scheda tecnica F21 Pro 5G

Display AMOLED da 6.43 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 × 1080 pixel con frequenza di aggiornamento a 60 Hz, sensore di impronte integrato e luminosità massima di 600 nit;

Processore Qualcomm Snapdragon 695 con 8 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di spazio interno di tipo UFS 2.2 espandibile tramite microSD;

Fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP con apertura f/1.7, flash LED, sensore monocromatico da 2 MP e sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4;

Fotocamera frontale da 16 MP con apertura f/2.4;

Connettività Dual SIM (nano + nano + microSD), 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou e jack audio da 3.5 mm;

Batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC da 33W;

Dimensioni: 159.9 × 73.2 × 7.5 mm (Cosmic Black)/7.6 mm (Rainbow Spectrum);

Peso: 173 grammi;

Android 12 con la personalizzazione ColorOS 12.1.

Prezzo e disponibilità

OPPO F21 Pro sarà disponibile dal prossimo 15 aprile al prezzo di circa 280 euro al cambio, mentre F21 Pro 5G sarà disponibile dal prossimo 21 aprile al prezzo di circa 330 euro al cambio. Non ci sono indicazioni circa un eventuale disponibilità anche per i mercati internazionali, ma vi terremo informati non appena ci saranno novità in merito.