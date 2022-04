Dì addio alle erbacce con questo diserbante elettrico a 30€

Questo utilissimo diserbante termico elettrico è perfetto per distruggere le radici delle erbacce in breve tempo e costa solo 31€.

Diserbante elettrico senza gas o sostanze chimiche dannose

Il principio di funzionamento del bruciatore di erbacce è quello di utilizzare l’alta temperatura per distruggere le cellule infestanti e lasciare che le erbacce si secchino. Il suo funzionamento è super semplice: con il suo cavo da 5 me 2 ugelli (diserbo / barbecue) arriva ovunque e si può “muovere” efficacemente tra pietre per lastricati, passi carrai o cordoli di pietra per rimuovere ogni tipo di le erbaccia.

E poi non è nemmeno tossico visto che non ha fiamme, gas o sostanze chimiche dannose, quindi è molto rispettoso dell’ambiente, del corpo umano e degli animali domestici.. Il bruciatore elettrico può essere utilizzato anche come luce di fuoco o barbecue. Non c’è bisogno di bombole di gas o fiammiferi.

