Nespresso De'Longhi Pixie il prezzo CROLLA al MINIMO STORICO: oggi solo 121€

Nespresso De’Longhi Pixie, specifiche tecniche

Questa macchina da caffè compatta e dal design elegante si adatta perfettamente a qualsiasi cucina o ufficio. Con le sue dimensioni ridotte, puoi posizionarla ovunque desideri senza occupare troppo spazio. Il suo colore blu conferisce un tocco di stile e modernità al tuo ambiente.

Ma la vera magia della Nespresso De’Longhi Pixie EN127.BL risiede nella sua capacità di erogare caffè di altissima qualità. Grazie al sistema di capsule Nespresso, potrai gustare un espresso o un caffè lungo dal sapore autentico e dalla crema densa e vellutata, proprio come al bar. La pressione di 19 bar assicura un’estrazione ottimale degli aromi e dei sapori di ogni capsula.

Una delle caratteristiche più apprezzate di questa macchina è la sua velocità di riscaldamento. In soli 25 secondi, la Nespresso De’Longhi Pixie EN127.BL sarà pronta per erogare il tuo caffè preferito. Non dovrai più aspettare a lungo per goderti un momento di relax con una tazza di caffè appena preparato.

Inoltre, la Nespresso De’Longhi Pixie EN127.BL è dotata di una modalità ECO che ti permette di risparmiare energia quando non la stai utilizzando. Dopo 9 minuti di inattività, la macchina si spegne automaticamente, contribuendo alla riduzione del consumo energetico e alla salvaguardia dell’ambiente.

La facilità d’uso è un altro punto di forza di questa macchina da caffè. Con soli due pulsanti, potrai scegliere tra un espresso o un caffè lungo, e la macchina farà tutto il lavoro per te. Il sistema di capsule Nespresso è intuitivo e semplice da utilizzare, senza alcun rischio di sporcare o sprecare caffè.

