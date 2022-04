HONOR X7 e X8 arrivano in Italia: buon design a prezzo aggressivo

Gli smartphone di fascia media HONOR X7 e X8 sono disponibili all’acquisto in Italia: tutte le caratteristiche e i prezzi di lancio.

In queste ore il colosso cinese HONOR porta in Italia i nuovi smartphone di fascia media HONOR X7 e HONOR X8, i primi della serie HONOR X da quando il brand si è definitivamente staccato da Huawei per evitare i gravi problemi commerciali che avrebbe dovuto affrontare per via del ban commerciale voluto dagli Stati Uniti d’America.

Entrambi i device seguono una linea di pensiero ormai rodata e di sicuro successo: design dal forte sapore premium sommata a una particolare attenzione alle necessità delle nuove generazioni, il tutto accompagnato da un prezzo di listino estremamente competitivo.

HONOR X7 e X8: design e caratteristiche

Partendo con il modello X8, è possibile notare un design molto curato e con una buona ottimizzazione delle cornici: solo 7.45 mm di spessore per un peso di appena 177 grammi. Il pannello flat da 6.7 pollici a risoluzione 2388 x 1080 pixel è interrotto solo dalla fotocamera punch hole centrale e offre un ampio spazio di veduta grazie al rapporto schermo/telaio del 93.6%.

Posteriormente è presente un modulo fotografico quadruplo con sensore principale da 64 MP, un sensore grandangolare da 5 MP, un sensore macro da 2 MP e un sensore per scatti bokeh da 2 MP. Il tutto è gestito dal processore Qualcomm Snapdragon 680 con 6 GB di RAM (è presente la virtualizzazione della RAM per arrivare a un massimo di 8 GB), mentre la batteria da 4000 mAh supporta anche la ricarica rapida SuperCharge da 22.5W.

Venendo al modello X7, si tratta di un device con display FullView da 6.74 pollici, processore Qualcomm Snapdragon 680 e una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida SuperCharge da 22.5W.

Prezzo e disponibilità

Infine, vendendo ai prezzi e alla disponibilità, il modello HONOR X7 sarà disponibile in pre-ordine sul sito ufficiale dal 5 maggio al prezzo di 209,90€ (la disponibilità sul mercato è prevista per il giorno 12 maggio), mentre HONOR X8 sarà disponibile a partire dal 21 aprile al prezzo di 259,90€, anch’esso tramite il sito ufficiale della compagnia, nelle colorazioni Titanium Silver, Midnight Black e Ocean Blue.

Per quest’ultimo, inoltre, la compagnia permette di pre-ordinarlo in anticipo dal 14 aprile: con un acconto di 10€ sarà possibile ottenere un extra sconto di 20€ – la promozione sarà valida dal 14 al 24 aprile.