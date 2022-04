Tesla Bot: produzione a partire dal 2023

Sembra, come anticipato da Elon Musk, che già nel corso del 2023 la produzione dei Tesla Bot verrà finalmente avviata dalla compagnia.

Si continua ormai da tempo a parlare dei Tesla Bot, annunciati ormai da tempo da parte della compagnia di Elon Musk e inquadrati sin da subito come prodotti non troppo “urgenti”. Si parlava di come questi avrebbero avuto modo di utilizzare l’IA dei veicoli per funzionare come dispositivi in grado di effettuare i compiti che normalmente non risultano adatti agli umani, come ad esempio quelli ripetitivi e noiosi, oppure pericolosi per la salute.

Tuttavia, il progetto ha avuto modo di evolversi nel corso del tempo e la compagnia ha iniziato infatti a dargli priorità, confermando anche che attualmente l’obiettivo è quello di far partire la produzione dei dispositivi già nel corso del 2023. Musk ha parlato di come il progetto Optimus servirà per far svolgere ai robot tutti i compiti di cui gli umani non vogliono occuparsi, con l’obiettivo di cambiare il mondo più di come non abbia fatto con le vetture di Tesla.

La produzione dei Tesla Bot potrebbe iniziare già nel corso del 2023

C’è da dire che purtroppo al momento le informazioni sono alquanto risicate, e non sappiamo infatti come starebbe procedendo lo sviluppo, visto anche che siamo ancora in attesa di poter ammirare un prototipo dei Tesla Bot prima del presunto debutto nel corso del prossimo anno. Si è già parlato in ogni caso delle dimensioni, visto che i device dovrebbero essere alti 172 centimetri e pesare 56 kg, somigliando anche sotto questo aspetto agli umani e avvantaggiandosi per lo svolgimento dei compiti di cui si è parlato fino a oggi.

Con un debutto relativamente vicino, è comunque facile presumere che i lavori stiano procedendo a gonfie vele, e che di conseguenza la compagnia avrà modo di discutere in maniera più precisa di questi nuovi prodotti, parlando di tutti i dettagli mancanti e avendo anche modo di riuscire a mostrare dei primi prototipi in funzione.