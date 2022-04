Luna Rossa ad aprile: ecco quando vederla

La Luna diventa Rossa per Pasqua: l’evento sarà visibile nella notte a cavallo tra il 16 aprile e il 17 aprile.

Arriva Pasqua, e con la festa arriva anche la Luna Rossa, un evento particolare che porterà questo strano colore sul nostro satellite nella notte tra il 16 e il 17 di aprile. L’evento, visibile ad occhio nudo in ogni parte del mondo, permetterà anche di vedere la Luna leggermente più grande del solito.

L’evento, sebbene potrebbe sembrare particolarmente strano, in realtà non è così raro e avviene circa 3 volte in un anno: quella di Pasqua però è quasi un appuntamento fisso, e se vorrete vederla nel massimo splendore vi consigliamo di affacciarvi sabato notte di questa settimana.

Luna Rossa la notte del 16 aprile

Il motivo per cui la Luna subisce questo cambiamento di colorazione è per la diffusione di Rayleigh, che altera a causa del viaggio della luce verso di noi, la colorazione visibile. Ovviamente il miglior momento per vedere la Luna in tutto il suo colore rosso sarà durante il sorgere e il tramontare del satellite, ma tutto sommato dovrebbe mantenere queste sfumature anche per tutta la notte.

L’evento in questione è solo uno dei tanti che caratterizza la Luna: il 16 maggio infatti ci sarà un Eclissi Lunare Totale, mentre nel corso di tutta l’estate vari incroci di pianeti permetteranno in cielo di vedere alcuni corpi celesti per tutto l’anno.