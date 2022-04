Attento, il tuo numero WhatsApp potrebbe essere in vendita!

19 milioni di utenti WhatsApp italiani a rischio attacco hacker: i loro numeri sono stati rubati e messi in vendita sul web.

E’ ancora allarme rosso hacker su Internet. Protagonista dell’ultimo allerta, questa volta, WhatsApp, che vedrebbe a rischio la sicurezza addirittura di milioni di suoi utenti, tra i quali tantissimi italiani. Secondo infatti la segnalazione effettuata da alcuni siti che si occupano di cybersicurezza, la nota applicazione di messaggistica istantanea sarebbe stata vittima di un attacco informatico che, non si sa bene ancora quando e come, avrebbe consentito agli autori di trafugare milioni di recapiti telefonici.

WhatsApp, numeri di telefono in vendita

I criminali informatici avrebbero rubato qualcosa come 19 milioni di numeri, mettendo a rischio la privacy di altrettanti utenti italiani di WhatsApp. Questi, infatti, insieme ad altri dati, sarebbero stati messi in vendita sulle pagine di Breach Forums, che sembra aver ormai sostituito il più noto RaidForums, uno dei più grandi di hacking del mondo con una community di oltre mezzo milione di utenti, chiuso di recente dall’Europol.

In un topic, infatti, è recentemente apparso un annuncio in merito a tantissimi numeri di telefono in vendita provenienti da diverse nazioni, tra le qual, appunto, la nostra, come ha scoperto e denunciato RedHotCyber.

Secondo altre fonti, l’annuncio su Breach Forums sembrerebbe essere “serio” anche perché dietro qualcuno pensa di aver riconosciuto un utente che su altri spazi web analoghi si sarebbe creato in passato una certa reputazione vendendo dati che contenevano informazioni per milioni di carte di credito, numeri di conto bancario e informazioni sull’instradamento, nonché i nomi utente e le password associate necessarie per accedere agli account online.

Inoltre lo stesso utente avrebbe presentato la sua offerta facendo riferimento a una analoga fatta su RaidForums, dove in effetti lo scorso gennaio erano stati messi in vendita 70 milioni di numeri telefonici di utenti WhatsApp. L’autore dichiarò all’epoca di aver composto il database utilizzando delle fughe di dati da WhatsApp e di aver ottenuto i contatti verificati solo per gli USA. Ma dai sample, tra le nazioni coinvolte figurava anche l’Italia. I file sono in formato CVS e contengono informazioni dettagliate e divise per: