Attenti: questo semplice errore potrebbe bloccarvi subito l’account WhatsApp

WhatsApp è una app che offre mille opportunità ai suoi utenti, ma a volte basta una distrazione per vedersela bloccata all’improvviso.

Non sono pochi gli utenti che dispongono di più dispositivi e vorrebbero aver a disposizione la stessa “copia” di WhatsApp ovunque. Che si tratti di conversazioni di lavoro o per semplice diletto, spesso tra le chat si trovano informazioni e documenti importanti per la produttività quotidiana di ciascuno di noi. In tal senso molti vorrebbero anche poter utilizzare un account su due numeri di telefono diversi, evitando magari “problemi” quando il dispositivo sul quale è montata la SIM principale è scarico. Ma questa opzione purtroppo non esiste.

WhatsApp, attenti a questo errore

La soluzione adottata da chi si trova nella situazione di dover utilizzare WhatsApp ma ha lo smartphone scarico e non ha magari modo di ricaricarlo in fretta, né di utilizzare il sistema multi-dispositivo, è quello di togliere fisicamente la SIM e inserirla in un secondo device carico e funzionante. Un account WhatsApp, lo ricordiamo, può essere verificato solo con un numero e su un unico telefono.

Chi infatti ha un telefono dual SIM, deve scegliere un solo numero per verificare l’app. Non è possibile infatti avere un account su due numeri di telefono.

E qui scatta il pericolo: se si prova a trasferire frequentemente l’account WhatsApp su dispositivi differenti, può accadere che a un certo punto che questi venga bloccato a causa delle troppe richieste di verifica. Temendo qualche uso improprio da parte di qualche malintenzionato del numero di telefono e del relativo account di un utente, il sistema di protezione della piattaforma social potrebbe decidere di intervenire e mettere, a suo modo, il tutto in sicurezza.