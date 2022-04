Naughty Dog a lavoro su un videogioco fantasy?

Naughty Dog potrebbe attualmente essere al lavoro su un nuovo gioco fantasy, senza Neil Druckmann alla direzione del progetto in questione.

Non si parla ormai da diverso tempo di quali saranno i piani di Naughty Dog dopo che lo sviluppatore ha avuto modo di rilasciare The Last of Us Parte 2. Si tratta proprio degli autori facenti parte dei PlayStation Studios che al momento sarebbero al lavoro su una versione multiplayer del secondo capitolo di The Last of Us, e che a quanto pare però avrebbero già le mani in pasta in un nuovo progetto, di cui non ci sono ancora molti dettagli.

Abbiamo a che fare nello specifico di un titolo che potrebbe risultare completamente diverso rispetto a quanto visto di recente da parte degli autori, che dopo le proprie avventure nei mondi di The Last of Us e Uncharted potrebbero invece lanciarsi nel fantasy con il prossimo gioco, verosimilmente in uscita proprio su PlayStation 5 nel giro di già qualche anno. Dopo che la compagnia ha lavorato alle sue due ultime proprietà intellettuali, questa svolta è stata prevista dal leaker OopsLeaks, che su Twitter ha parlato della nuova IP.

Naughty Dog sarebbe al lavoro su un nuovo gioco fantasy

A quanto pare, seppur non si sappia nulla su questa, è emerso che la stessa starebbe venendo realizzata senza l’aiuto del noto autore Neil Druckmann, che invece potrebbe quindi trovarsi alla direzione di ulteriori progetti, magari proprio The Last of Us Parte 3, di cui si vocifera tra le altre cose che il copione potrebbe risultare già completato.

Al momento non sappiamo per certo se lo sviluppatore si troverà a rilasciare un nuovo gioco fantasy come prossima opera, o se questo magari si concentrerà su IP di tutt’altro tipo. C’è da dire che il rumor è nell’aria ormai da molto tempo, viste anche le illustrazioni di un autore che avevano avuto modo di far parlare del tutto, seppur quanto anticipato è stato in seguito smentito in via ufficiale dallo stesso.