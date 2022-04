Netflix Geeked Week: arriva l’edizione del 2022

La Netflix Geeked Week 2022 è ufficiale, la compagnia ha avuto modo di annunciare il nuovo evento e di confermare tutte le date di giugno.

Nel corso degli ultimi anni, Netflix ha avuto modo di esporre il proprio interesse per quel che riguarda il mondo geek (o nerd) a più riprese, occupandosi ad esempio della realizzazione di nuovi contenuti legati proprio al mondo dei videogiochi e non solo, con adattamenti per quel che concerne moltissimi ambiti, come ad esempio avvenuto per i libri della nota saga di The Witcher.

Anche durante il 2022, avremo nel corso dell’estate modo di scoprire maggiori novità in tal senso, con una marea di nuovi annunci per i contenuti geek che ora sono ancora una volta attesi dopo un recente annuncio della compagnia. Si parla della Netflix Geeked Week, settimana che si terrà a partire dal 6 giugno 2022 fino al 10 giugno 2022, nel corso della quale i fan avranno modo di assistere a diversi eventi ed annunci riguardanti delle novità per il colosso dello streaming.

La Netflix Geeked Week 2022 si farà, svelate tutte le date

Potete ammirare il Tweet ufficiale di annuncio nel quale vengono confermate le date qui di seguito.

ARRIVA LA GEEKED WEEK 2022! Unisciti a noi per anticipazioni, trailer, panel e altro da tutti i tuoi programmi e film preferiti. https://t.co/Uy7o7HGSUh — Netflix Italia (@NetflixIT) April 18, 2022

Ovviamente, non sappiamo ancora nel dettaglio quali saranno i contenuti che verranno svelati e in quale salsa il tutto verrà proposto, dato che risulta possibile che avremo a che fare con annunci di diverso tipo e in diversi ambiti, fra trailer pronti ad arrivare come fulmini a ciel sereno e vere e proprie conferenze pregne di contenuti da scoprire, con anche nuovi trailer per quel che riguarda prodotti già attesi.

Di sicuro, ci sarà spazio anche per delle sorprese, come l’annuncio di nuove serie Netflix legate al mondo geek o di ulteriori stagioni per alcune che hanno già avuto modo di farsi apprezzare dai fan. Non resta che aspettare meno di due mesi per scoprire maggiori dettagli in tal senso, sperando che anche la Netflix Geeked Week 2022 si trovi a offrire moltissime novità ai fan legate a questo mondo.