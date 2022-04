Netflix, svolta clamorosa: arriva la pubblicità negli abbonamenti

Crollano gli abbonamenti e Netflix corre ai ripari pensando alla pubblicità: una svolta importante nella sua politica commerciale.

Nonostante la cifra record di 221 milioni di abbonati in tutto il mondo, gli azionisti di Netflix non hanno mai nascosto una certa preoccupazione per il futuro dell’azienda. Questo perché al di là delle apparenze, le stime per i nuovi clienti erano parecchio in calo rispetto a quelle che erano le previsioni di crescita del gruppo, ovverosia almeno 4 milioni di nuovi abbonati nel primo trimestre di quest’anno. Oggi sono arrivate le conferme con i risultati finanziari del primo trimestre 2022 che presentano dati tutt’altro che incoraggianti.

Netflix, ci vogliono nuove fonti di business

Secondo i documenti ufficiali dell’azienda, il colosso dello streaming ha registrato per la prima volta negli ultimi dieci anni un calo netto degli abbonati a livello mondiale di circa 200.000 unità, rispetto al quarto trimestre 2021. E secondo le previsioni ufficiali, le cose potrebbero peggiorare nel secondo trimestre dell’anno, quando il numero di abbonati potrebbe ridursi di altri due milioni.