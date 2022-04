OnePlus Nord N20 UFFICIALE: camera da 64 Mega e Snapdragon 695

OnePlus Nord N20 è appena stato presentato ufficialmente: è un telefono di fascia media con modem 5G, SoC Snapdragon 695 e main camera da 64 Mpx.

Ci siamo: l’azienda cinese di Pete Lau ha svelato oggi un nuovo device di fascia media (solo in Nord America al momento). Si chiama OnePlus Nord N20 5G e presenta un processore Qualcomm Snapdragon 695, tre sensori fotografici con lente principale da 64 MP e una grande batteria da 4.500 mAh.

OnePlus Nord N20 5G: le caratteristiche complete

Come detto, è stato annunciato – per ora – solo negli USA; si tratta dell’erede ufficiale del Nord N10 5G lanciato nel 2021. Ma quali sono le sue caratteristiche?

Partiamo dall’estetica: in primo luogo troviamo uno schermo AMOLED da ben 6,43 pollici che dispone di un foro per la selfiecam in alto a sinistra. Non manca un fingerprint integrato nel display e in generale, il dispositivo ha un design molto squadrato. Sul lato sinistro però c’è uno slider per le notifiche.

Sotto la scocca batte un cuore Qualcomm: si tratta dello Snapdragon 695 con modem 5G al seguito, coadiuvato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio per l’archiviazione dei dati. Ovviamente, c’è anche lo slot per la microSD. A tenere le luci accese ci pensa una cella energetica da 4500 mAh con fast charge rapida da 33W.

Arriviamo ora al comparto fotografico. Anteriormente c’è una selfiecam da 16 Megapixel e posteriormente troviamo tre sensori con la camera principale da 64 Mpx. Non manca una lente monocromatica da 2 Mpx, coadiuvata da un’altra macro da 2 Mega.

C’è Android 11 (stranamente), ma aggiornabile presto alla versione 12, con skin OxygenOS 11. Fra le altre caratteristiche citiamo il 5G, il Wi-Fi di nuova generazione, il Bluetooth e la ricarica rapida mediante USB C.

Quanto costa e dove si trova?

Ad oggi si può comprare solo negli Stati Uniti d’America mediante T-Mobile o negozi Metro: costa 282 dollari e sarà in vendita dal 28 aprile in una sola colorazione (Blue). Successivamente lo si potrà acquistare anche da Best Buy, Amazon e altri rivenditori di tecnologia. Non sappiamo nulla di un’eventuale distribuzione europea, ma ipotizziamo che il debutto nel mercato nostrano sia alle porte.