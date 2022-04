World of Warcraft: Dragonflight annunciata ufficialmente

World of Warcraft si è mostrato nella sua nuova espansione Dragonflight, pronta ad accompagnarci in nuove avventure.

World of Warcraft fa doppietta: arriva la nuova espansione Dragonflight, mentre la Classic si arricchisce dei contenuti di Wrath of the Lich King. Per quanto riguarda l’ultima, questa inserirà nella versione Classic del gioco la tanto amata espansione del 2008, inserendo (di nuovo) il Death Knight, il Cavaliere della Morte.

Ciò che però farà felici i fan della serie è la nuova espansione, Dragonflight, pronta a portare tante novità interessanti. Con l’aumento del nuovo livello massimo a 70, i giocatori potranno progredire esplorando quattro nuove zone delle Isole dei Draghi: le turbolente Sponde del Risveglio, le immense Pianure di Ohn’ahran, la brulla Vastità Blu e la maestosa e antica Thaldraszus.

World of Warcraft: arriva l’espansione Dragonflight

L’espansione comprende la nuova razza dei Dracthyr, che indossa equipaggiamenti di maglia, la quale può giurare fedeltà all’Orda o all’Alleanza e ha a disposizione solo la classe dell’Evocatore. L’Evocatore può scegliere tra due specializzazioni che uniscono le magie degli Stormi dei Draghi. L’assaltatore a distanza, con la specializzazione Devastazione, si affida alla magia rossa delle esplosioni e blu della concentrazione, mentre il guaritore, con la specializzazione Conservazione, usa la magia verde rigenerante e quella di bronzo che piega il tempo.

Il Volo Draconico, una nuova forma di spostamento per vie aeree, permetterà ai giocatori di volare sul dorso di un draco delle Isole dei Draghi, con il quale essi faranno amicizia in ognuna delle quattro nuove regioni man mano che saliranno di livello. Le opzioni di personalizzazione per i drachi si sbloccano col progredire del personaggio, che può collezionare nuovi aspetti e nuove abilità che lo porteranno a volare sempre più in alto, più lontano e più velocemente.

Per quanto riguarda la nuova classe invece, come successo già in precedenza anche il Dracthyr partirà ad un livello più alto, esattamente il 58, come successe al tempo con il Death Knight e il Demon Hunter.