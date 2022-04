POCO F4 GT: tutto quello che sappiamo prima del debutto

Il futuro POCO F4 GT che vedrà la luce fra pochissime ore, sarà il rebrand del vendutissimo Redmi K50G commercializzato in Cina.

Fra pochissime ore ci sarà la presentazione ufficiale del nuovo POCO F4 GT, un gaming phone di punta davvero potente che, secondo quanto si evince, sarà il rebrand internazionale del vendutissimo Redmi K50 Gaming Edition, telefono che ha visto la luce – al momento – solo in Cina.

Se con gli altri device del marchio abbiamo visto design differenti a seconda del brand di riferimento, con questo POCO F4 GT la storia è cambiata. Il prodotto si presenta esteticamente identico al modello cinese… e noi dobbiamo aggiungere: “meno male”. La sua estetica è affascinante ed è bellissimo in ogni sua colorazione.

POCO F4 GT: tutto quello che c’è da sapere

Nuovi dettagli su questo gaming phone sono emersi online; il device dovrebbe disporre do un pannello grande, da 6,67 pollici con cornici sottili e selfiecam incastonata in un foro al centro dell’unità. Posteriormente dovremo trovare una livrea da gioco molto iconica. in vetro satinato. Ci saranno tre colorazioni (nero, silver e giallo).

POCO F4 GT dovrebbe disporre di uno schermo AMOLED con risoluzione FullHD+ da 6,67 pollici, con refresh rate da 120 Hz e molto altro ancora. Il processore di bordo dovrebbe essere lo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, realizzato da Samsung secondo un processo architettonico a 4 nanometri. La batteria invece, sarà di 4700 mAh con fast charge da 120W e Android 12 al seguito (skin MIUI 13.0.2 sopra). Sul fronte fotografico troveremo celle da 64+8+2 Megapixel, con 8 o 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria.

Non di meno, presto arriverà anche il primo smartwatch di Xiaomi; non ci sono informazioni in merito finora e non sappiamo se sarà un device costoso o economico. Il pannello sarà di 1,6 pollici con risoluzione AMOLED da 360×320 pixel. Ci sarà il sensore per la frequenza cardiaca. Avrà un pulsante sul frame destro e la batteria sarà di 225 mAh. Peserà 31 grammi, con dimensioni di 39,1 x 34,4 x 9,98 mm. Restate connessi con noi per saperne di più.