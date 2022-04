Call of Duty Warzone 2 confermato ufficialmente da Activision

Activision ha confermato con dei documenti per gli investitori che Call of Duty Warzone riceverà un seguito, in arrivo nel corso del 2022.

Dopo varie fonti che avevano anticipato il fatto che nel corso del 2022 avremmo visto Call of Duty Warzone ricevere un sequel ufficiali, Activision stessa, nel corso delle proprie comunicazioni agli investitori, ha avuto modo di fare chiarezza sul tutto.

Parliamo della compagnia a cui Microsoft sta puntando ormai da qualche mese, con l’acquisizione che dovrebbe infatti venire presto completata, e che continuerà ad occuparsi del brand di Call of Duty. In ogni caso, che si tratti di un titolo dal nome di Call of Duty Warzone 2 o meno, questa volta la conferma di un seguito è ufficiale, anche se non sappiamo purtroppo ancora molto in merito al nuovo capitolo.

Call of Duty Warzone riceverà un seguito, la conferma questa volta è ufficiale

Quanto emerso è che si tratterà di un’esperienza in qualche modo collegata sì a Warzone, forse per quel che concerne alcune meccaniche, ma anche di un gioco ricostruito dalle fondamenta, e che quindi potrebbe non somigliare più di tanto al battle royale in questione. È possibile sia che si tratti di un vero e proprio seguito, pronto quindi a “sostituire” l’attuale esperienza, e sia di un gioco totalmente diverso, a cui però verrà accompagnato anche un nuovo capitolo della serie ufficiale, stando ai vari rumor proprio Modern Warfare 2.

Resta ovviamente da scoprire maggiori dettagli sulla questione, con la compagnia che tende di solito a rilasciare i suoi titoli basati sulla nota serie di sparatutto verso la fine dell’anno, e che di conseguenza avrà probabilmente modo di approfondire la questione nel corso dei prossimi mesi attraverso degli annunci ufficiali.

L’obiettivo è quello di tenere alta la voglia dei fan di lanciarsi nelle arene degli sparatutto dopo che i risultati hanno anticipato un declino parziale dell’interesse, dato ovviamente da molteplici ragioni, ma che con dei capitoli nuovi di zecca e pronti a stupire i fan potrebbe finalmente arrestarsi.