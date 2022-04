Tutti pazzi per gli smartphone ricondizionati

Il mercato degli smartphone ricondizionati cresce a dismisura; riportiamo di seguito i dati di una ricerca condotta da Counterpoint Research.

Secondo quanto si osserva, sembra che gli utenti di tutto il mondo stiano approdando sempre più verso i dispositivi ricondizionati. SI tratta di smartphone dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, usati ma spesso tenuti come nuovi o rimessi al top da aziende terze e che consentono anche di far del bene al pianeta evitando gli sprechi tecnologici.

Inoltre, questa mossa permette a molti interessati di acquistare ammiraglie Apple o Samsung con un prezzo speciale. Sono le case stesse ad offrire ricondizionati sul proprio sito: pensiamo alle due realtà sopracitate che rivendono flagship dello scorso anno testati, sanificati e rigenerati, in condizioni “pari al nuovo”.

Smartphone ricondizionati: un mercato in crescita

Gli esperti del noto Counterpoint Research, hanno visto che le vendite di dispositivi ricondizionali, in un solo anno, sono cresciute del 15% (2020-2021); unitamente a ciò, si scopre che le vendite di nuovi terminali sono aumentate solo del 4,5%. Le suddette spedizioni sono state avvantaggiate anche dalla domanda di telefoni con modem 5G integrato. Diverse persone hanno preferito i nuovi modelli, ma in tanti hanno optato per un ricondizionato. In più, si scopre che questa tendenza cresce anche in America Latina, oltre che in India e USA. Riportiamo di seguito le parole di Glen Cardoza, analista senior:

Gli smartphone ricondizionati fanno parte dei dispositivi usati complessivi che rientrano nel sistema attraverso vari percorsi. Le permute sono la fonte in più rapida crescita per tali smartphone usati, il cui volume è cresciuto di oltre il 10% a livello globale nel 2021. Stiamo assistendo a un aumento su base annua dei volumi tra i player ricondizionati nei mercati in via di sviluppo come Cina, India e America Latina , Sud-est asiatico e Africa. Questi mercati cresceranno di più poiché hanno molte attività non organizzate e una vasta fascia demografica rurale ancora da catturare. Gli ASP (prezzi medi di vendita) degli smartphone ricondizionati sono aumentati marginalmente poiché i dispositivi 4G hanno ancora mantenuto il valore.

Jeff Fieldhack, direttore della ricerca, ha così detto: