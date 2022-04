WhatsApp, guardate com’è utile questa nuova funzione per i messaggi effimeri

Nell’ultima beta di WhatsApp per iOs trovata una nuova funzione che riguarda i messaggi effimeri e che potrebbe presto essere implementata.

WhatsApp continua a lavorare per tenersi sempre aggiornato e al passo con i tempi. Secondo quanto scoperto dai colleghi di WABetaInfo, nell’ultima versione beta della stessa app per iOS ci sarebbe per esempio un indizio relativo a una nuova funzione correlata ai messaggi effimeri. Si tratta di una feature che dovrebbe consentire agli utenti di scegliere di rendere “permanente” o comunque più duraturo un messaggio inviato come effimero, quindi inizialmente destinato a sparire dopo un certo lasso di tempo, mantenendo tuttavia la possibilità di tornare sui propri passi e scegliere di farlo sparire nuovamente a distanza di tempo.

WhatsApp, cosa sono i messaggi effimeri?

I messaggi effimeri sono una funzione che si può attivare per avere maggiore privacy. Una possibilità ulteriore di parlare apertamente in libertà, sapendo che le conversazioni non vengono memorizzate e archiviate indefinitamente. Infatti, se un utente decide di attivarla, i nuovi messaggi che invierà in una chat non saranno più visibili dopo 24 ore, 7 o 90 giorni.

Gli utenti WhatsApp possono scegliere di attivarli come impostazione predefinita in tutte le nuove chat, e in questo caso l’app mostrerà un avviso all’interno delle nuove per informare gli interlocutori della scelta.

Se sono attivati i messaggi effimeri, i file multimediali inviati nella chat saranno visibili solo temporaneamente, ma verranno salvati sul telefono se sono attive le impostazioni di download automatico. E’ però possibile disattivare il download automatico nelle impostazioni di WhatsApp > Spazio e dati. Se un utente cambia idea, disattivare l’impostazione generale e tornare al vecchio sistema è facile quanto attivarla. Per iniziare basta andare nelle impostazioni sulla privacy e selezionare “Timer predefinito messaggi”, e poi seguire le semplici indicazioni a schermo.

“Solo perché non possiamo parlare con qualcuno di persona”, spiegano gli sviluppatori, “non significa che la privacy delle nostre conversazioni debba essere compromessa. Siamo convinti che i messaggi effimeri e la crittografia end-to-end siano funzionalità che fanno la differenza in questo senso, oltre a rendere le interazioni a distanza sempre più simili a quelle di persona”.