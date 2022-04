MotoGP Spagna: come seguirlo con VPN

Garanzia di rimborso entro 45 giorni, Device background, disponibile sia su desk che mobile, Privacy digitale garantita.

Torna la MotoGP, in quello che è un back to back nella penisola iberica. Infatti, da Portimao in Portogallo ci si sposta a Jerez , MotoGP Spagna.

La classifica è stata ribaltata dalla gara disputatasi nella splendida regione lusitana di Algarve. La caduta di Enea Bastianini e il contestuale successo di Fabio Quartararo hanno lanciato in testa quest’ultimo, appaiato però ad Alex Rins. Tutti e due infatti a 69 punti.

Indietro di soli 3 punti la sorpresa fino ad ora: Aleix Espargaro che con la sua Aprilia è al terzo posto con 66 punti. Bastianini, malgrado la caduta di domenica, è a 61. Quindi tutto sommato può ancora dire la sua.

La gara di Jerez del MotoGP Spagna diventa quindi un crocevia molto importante per la vetta della classifica. Soprattutto per valutare se i grandi favoriti della vigilia, che in effetti ora si trovano molto indietro, riusciranno a recuperare terreno.

Ci riferiamo soprattutto ai due centauri della Ducati: Pecco Bagnaia e Jack Miller. Nonché al super campione Marc Marquez, tutti e tre alla pari a quota 31. La loro debacle iniziale ha comunque reso il tutto molto più interessante.

Detto questo vediamo dove vedere la MotoGP Spagna, anche sfruttando una valida VPN.

MotoGP Spagna: programma

Vediamo il programma della MotoGP Spagna.

Venerdì

ore 9.00-9.40 Libere Moto3

9.55-1040 Libere 1 MotoGP

10.55-11.35 Libere 1 Moto2

13.15-13.55 Libere 2 Moto3

14.10-14.55 Libere 2 MotoGP

15.10-15.50 Libere 2 Moto2

Sabato

ore 9.00-9.40 Libere 3 Moto3

9.55-10.40 Libere 3 MotoGP

10.55-11.35 Libere 3 Moto2

12.35-12.50 Q1 Moto3

13.00-13.15 Q2 Moto3

13.30-14.00 Libere 4 MotoGP

14.10-14.25 Q1 MotoGP

14.35-14.50 Q2 MotoGP

15.10-15.25 Q1 Moto2

15.35-15.50 Q2 Moto2

Domenica

ore 9.00-9.10 warm-up Moto3

9.20-9.30 warm-up Moto2

9.40-10.oo warm-up MotoGP

11.00 gara Moto3 (22 giri, 97,3 km)

12.20 gara Moto2 (23 giri, 101,7 km)

14.00 gara MotoGP (25 giri, 110,6 km)

MotoGP Spagna dove vederlo

Come per la Formula Uno, Sky non si è lasciata sfuggire neppure le 2 ruote. Pertanto, la MotoGP Spagna sarà visibile sui seguenti canali:

Sky Sport MotoGP

Sky Sport Uno

in streaming su NOW

in chiaro su TV8

Migliore VPN per MotoGP Spagna

Per quanti invece vogliono vedere la gara spagnola senza restrizioni territoriali, sfruttando una VPN, possono provare CyberGhost VPN.

VPN priva di rischi, che consente anche di ottenere delle ottime promozioni. Funziona con tutti i dispositivi, consente di navigare online in totale.

