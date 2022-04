GP Imola Formula 1: come vederlo dall’estero

22 Aprile 2022

Il Gran Premio di Formula Uno fa tappa in Italia, nel mitico autodromo di Imola. C’è grande attesa per questo GP Imola visto che la Ferrari è tornata a competere e vincere dopo anni di stenti.Si tratta della prima tappa in Europa, dopo il Barhein, l’Arabia Saudita e l’Australia. Il circuito Enzo e Dino Ferrari