Metaverso, costruisci la tua città dei sogni con Cities: VR su Meta Quest 2

Progetta la città dei tuoi sogni in Cities VR, che da oggi disponibile su Meta Quest 2

Dal su arrivo nel 2015, Cities: Skylines ha affascinato gli aspiranti urbanisti con la sua tela bianca. Non si costruisce la città dei propri sogni, ma la si fa crescere dal nulla. Ora i giocatori potranno sentirsi ancora più coinvolti in questo processo grazie a Cities: VR, disponibile su Meta Quest 2.

Cities: VR amplia l’esperienza del multiverso

Versione moderna del classico city builder originariamente creato da Colossal Order, Cities: VR consente ai giocatori di creare e gestire una città reale, completa di sistemi di trasporto ed economia pienamente realizzati, per cementare l’esperienza di simulazione della città. Il titolo è progettato per adattarsi a qualsiasi stile di gioco – e ora, può essere giocato in una modaità 3D completamente inedita.

Con Cities: VR si potrà infatti vivere l’esperienza come mai prima d’ora mentre si costruiscono strade, case e ospedali, si gestiscono le reti elettriche e fognarie e molto altro ancora. Giocando si imparerà di fatto a capire cosa serva per pianificare e gestire la metropoli perfetta.

Si tratta in definitiva di una simulazione multilivello e impegnativa: costruire una città da zero può essere un gioco da ragazzi, ma difficile da padroneggiare. Infatti si dovranno affrontare questioni essenziali come istruzione, acqua, elettricità, polizia, antincendio, assistenza sanitaria e molto altro, oltre al sistema di economia reale della tua città e una moltitudine di scenari di gameplay.