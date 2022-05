Pericolo stalkerware in Italia, al secondo posto tra i paesi più colpiti in Europa nel 2021

Secondo Kaspersky, l’Italia è al secondo posto tra i Paesi più colpiti in Europa nel 2021 da attacchi stalkerware.

Nel 2021 gli stalkerware, ovverosia software che consentono di spiare la vita privata di una persona attraverso un dispositivo smart, hanno colpito più di 32.000 utenti mobile di Kaspersky in tutto il mondo. Questa statistica rappresenta solamente la punta dell’iceberg: secondo una stima approssimativa della Coalition Against Stalkerware, ogni anno i casi di abusi attraverso l’uso di stalkerware a livello mondiale potrebbero essere circa un milione. Nel 2021, l’Italia si aggiudica il secondo posto a livello europeo nella classifica dei paesi più colpiti dal fenomeno, con 611 casi registrati e l’undicesimo posto a livello mondiale.

Lo Stato dello Stalkerware nel 2021

La ricerca condotta da Kaspersky ha evidenziato un collegamento diretto tra la violenza online e offline, sottolineando la necessità di contrastare – a livello globale – questa problematica. L’11% degli italiani (24% a livello globale) ha confermato di essere stato vittima di stalking digitale, mentre il 13% (25% a livello globale) ha dichiarato di aver subito violenza o abusi da parte del proprio partner.

Secondo il report presentato dall’agenzia di sicurezza Kaspersky “Lo Stato dello Stalkerware nel 2021”, queste statistiche rappresentano solamente la punta dell’iceberg.

Secondo una stima approssimativa della Coalition Against Stalkerware, ogni anno i casi di abusi attraverso l’uso di stalkerware a livello mondiale potrebbero essere circa un milione. Guardando sempre all’Italia, come scritti in apertura nel 2021 Kaspersky ha registrato 611 casi aggiudicandosi il secondo posto nella classifica dei paesi più colpiti a livello europeo e l’undicesimo posto a livello mondiale.

Nel 2020 invece erano stati registrati 1.144 casi e l’Italia si posizionava ottava a livello mondiale mentre nel 2019 i casi registrati ammontavano a 1.829 con l’Italia al sesto posto della classifica mondiale. Per la cronaca, questa edizione del report “The State of Stalkerware in 2021” fornisce anche una panoramica dei paesi più bersagliati a livello regionale, includendo anche le statistiche di Kaspersky relative a Nord America, America Latina, Europa, Medio Oriente, Africa, Europa dell’est, Russia, Asia Centrale e la regione dell’Asia Pacifica.