Netflix, film e serie TV tra il 9 e il 15 maggio 2022

I film e le serie TV su Netflix tra il 9 e il 15 maggio 2022: dalla pellicola Cheerleader per sempre allo show Avvocato di difesa.

Netflix è un po’ fiacco nella seconda settimana di maggio 2022, ma non manca qualche contenuto in grado di intrattenere i suoi abbonati.

Per esempio Avvocato di difesa, serie TV che racconta le vicende del noto avvocato penalista Mickey Haller, in grado di mettersi prontamente nei guai per via della sua indole curiosa e anticonformista. Tant’è che il suo ufficio principale è la sua macchina, la Lincoln Town Car, a bordo della quale riesce a preparare i suoi casi trovando sempre le soluzioni migliori per vincere contro l’accusa.

Altra serie di questa settimana che potrebbe incuriosire le persone sottoscritte al noto servizio di streaming è 42 giorni nell’oscurità, incentrata sulla lotta di una donna che deve trovare il luogo in cui si trova la sorella scomparsa. Inoltre, la protagonista è costretta ad affrontare la negligenza delle istituzioni, i pregiudizi della solitudine e le molestie dei media.

Nella settimana che va dal 9 al 15 maggio 2022, poi, arriva quello che sembrerebbe essere il film Netflix più succulento del mese: Cheerleader per sempre. Interpretato da Rebel Wilson, si incentra su una liceale che finisce in coma a causa di un incidente. Risvegliandosi tanti anni dopo, si ritrova nei panni di una trentenne che non le appartengono: così, decisa a inseguire il suo sogno di cheerleading, la protagonista cerca di riprendersi la sua vita da adolescente anche se con “un po’ di ritardo”.

In questa settimana, infine, saranno distribuite tutte e cinque le stagioni di Blindspot.

Netflix: tutte le novità tra il 9 e il 15 maggio 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Brotherhood (stagione 2) – 11 maggio

42 giorni nell’oscurità (stagione 1) – 11 maggio

Savage Beauty (stagione 1) – 12 maggio

Maverix (stagione 1) – 12 maggio

Avvocato di difesa (stagione 1) – 13 maggio

Serie TV non originali

Blindspot (stagioni 1-5) – 12 maggio

Film originali

Our Father – 11 maggio

Najmro: il re dei ladri – 11 maggio

Cheerleader per sempre – 13 maggio

Film non originali

Non succede, ma se succede… – 9 maggio

Boy Erased – Vite cancellate – 10 maggio

Curse of the Witching Tree – 14 maggio

