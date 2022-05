Netflix, 5 film da non perdere a maggio 2022

I migliori film su Netflix nel mese di maggio 2022: dalla divertente commedia Cheerleader Per Sempre al film d’animazione Sansone.

Nel mese di maggio 2022, Netflix punta perlopiù sulle produzioni seriali che su quelle cinematografiche. Ciò non toglie che anche nelle prossime settimane ci sarà qualche film in grado di farsi spazio tra le numerose uscite e non mancheranno interessanti contenuti da recuperare nel caso ve li foste persi negli ultimi tempi.

Ma quali sono i migliori film su Netflix a maggio 2022? In questo articolo ne abbiamo raccolti 5 che non dovreste lasciarvi sfuggire!

I migliori film su Netflix a maggio 2022

Da un film d’animazione con protagonista un cagnolone combina guai alla pellicola incentrata sulla storia d’amore tra due giovani insonni, ecco cosa guardare questo mese sulla piattaforma.

Ti giro intorno

Diretto dalla sceneggiatrice di Tutte le volte che ho scritto ti amo, Ti giro intorno è una commedia romantica disponibile dal 6 maggio. Nel film viene raccontato l’incontro di Auden e Eli, due giovani che soffrono di insonnia e trascorrono il tempo vagando per le strade mentre tutti dormono. I due decidono quindi di intraprendere una missione notturna per far scoprire a Auden la vita spensierata e divertente da adolescente, che non avrebbe mai pensato di desiderare.

Sansone

Sempre il 6 maggio, è il giorno di un film d’animazione per tutta la famiglia: si incentra sull’avventura di un cane di grossa taglia, Sansone, ritrovatosi catapultato nel mondo degli spettacoli di cani pregiati, fatto di rivalità e divismo. E lui, che non riesce a evitare proprio i guai nonostante il suo buon cuore, dovrà dimostrare di avere la stoffa per diventare un campione del mondo dei concorsi canini.

Cheerleader Per Sempre

Debutterà nel catalogo il 13 maggio la pellicola Cheerleader Per Sempre, divertente commedia in cui una 37enne si sveglierà dal coma dopo ben vent’anni. Sebbene sia passato tanto tempo, il suo sogno è ancora quello che aveva da adolescente: diventare reginetta del ballo. Così, decisa a riprendersi gli anni persi a causa di un incidente, la protagonista tornerà a scuola e tenterà di ricominciare da dove aveva lasciato. Nel cast, la brava Rebel Wilson.

Toscana

Il 18 maggio è il momento di Toscana, film che racconta la storia di uno chef danese recatosi nella regione italiana per mettere in vendita una tenuta del padre. Tuttavia, una volta giunto sul posto, un incontro inaspettato cambierà le carte in tavola e lui comincerà a cambiare il proprio punto di vista sulla sua vita.

L’abbinamento perfetto

Un’importatrice di vini si trova costretta a lavorare in una fattoria australiana per conquistare la fiducia di un importante cliente, ma sarà proprio lì che per lei scoccherà la scintilla con burbero abitante del posto. In seguito a una serie di eventi, infatti, la protagonista si ritroverà ad allevare pecore e, sebbene in un primo momento non sembri tagliata per radunare il gregge, l’amicizia con l’affascinante manager che si occupa del suo training le farà scoprire un mondo nuovo. La pellicola sarà disponibile dal 19 maggio 2022.

