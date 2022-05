Più eleganti e potenti, ecco la nuova serie di laptop gaming Lenovo Legion 7

La nuova generazione Lenovo Legion Slim 7i e 7 è quella con la massima portabilità nel mercato dei pc gaming da 16 pollici.

Lenovo ha presentato la nuova generazione di laptop da gaming, più eleganti e potenti che mai: i portatili Lenovo Legion 7i e 7 (16”, 7), e i thin & light Lenovo Legion Slim 7 e 7i (16”, 7). Questi laptop con Windows 11 dal design minimal, batteria di lunga durata e sistema termico ottimizzato da A.I. estremamente silenzioso, sono progettati per le massime prestazioni anche in mobilità.

Lenovo, i laptop da gaming più potenti sul mercato

All’apice delle prestazioni in ambito gaming, i nuovi Lenovo Legion 7i e 7 sono al momento i laptop da gaming più potenti sul mercato. Inoltre, la categoria gaming QHD da 16” si arricchisce dei nuovi Lenovo Legion Slim 7i e 7, i portatili della nuova generazione più sottili e leggeri, ora disponibili con display in formato 16:10 per soddisfare sia le sessioni di gioco che quelle di lavoro. La nuova serie Lenovo Legion 7 supera ogni aspettativa introducendo una serie di innovazioni per bilanciare le nuove esigenze dei gamer e dei giocatori professionisti.

Questi nuovi dispositivi non solo hanno la batteria con la maggiore capacità nel mercato dei laptop da gaming da 16 pollici, ma sono anche i primi portatili da 16 pollici dotati di webcam FHD per migliorare ulteriormente le sessioni di streaming, e sono i primi laptop gaming da 16 pollici con WQXGA (2560×1600).

Realizzati in alluminio e magnesio, metalli utilizzati in grado aerospaziale all’interno di un design unibody, i nuovi laptop Lenovo Legion 7i e 7 presentano un rivestimento in metallo CNC sottile e minimal che accentua la potenza incredibile del PC. L’illuminazione RGB ambientale con effetti sulla tastiera e sulla rifinitura è sincronizzata ai contenuti visualizzati sullo schermo. Su tutti i PC Lenovo Legion è disponibile inoltre un’applicazione specifica per il mondo gaming, per semplificare ulteriormente l’esperienza di gioco.

Lenovo Legion Arena è una piattaforma che raggruppa tutti i titoli gestiti su PC dall’utente all’interno di un unico hub, collegamenti alle più utilizzate piattaforme e store online, il tutto gestibile da un unico centro per un’esperienza gaming ancora migliore e semplice.

Prezzi e disponibilità per il mercato italiano

Legion 7i (16″, 7) con processore Intel Core sarà disponibile a partire da 3199,00€.

con processore Intel Core sarà disponibile a partire da 3199,00€. Legion 7 (16″, 7) AMD Advantage Edition con processore AMD Ryzen sarà disponibile a partire da 2799,00€

AMD Advantage Edition con processore AMD Ryzen sarà disponibile a partire da 2799,00€ Legion Slim 7i (16″, 7) con processore Intel Core sarà disponibile a partire da 2199,00€

con processore Intel Core sarà disponibile a partire da 2199,00€ L’app Legion Arena by Lenovo è disponibile a livello globale per il download tramite Microsoft Store

La disponibilità dei nuovi PC Legion per il mercato italiano è prevista entro l’estate su Lenovo.com/it, Spazio Lenovo e nelle migliori catene retail. Legion Slim 7 (16″, 7) AMD Advantage Edition non è al momento previsto per il mercato italiano.