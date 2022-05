Premium, potente, e portatile: Lenovo lancia Yoga, la nuova linea di PC laptop

Lenovo lancia la sua settima generazione della linea premium di PC notebook Yoga Slim offre potenza, flessibilità, e funzionalità.

Lenovo ha svelato oggi la nuova generazione di PC laptop premium ultra-slim Yoga con Windows 11. Al top delle prestazioni in mobilità, la settima generazione della linea premium di PC notebook Yoga Slim offre potenza, flessibilità, e funzionalità per la collaborazione oltre a fornire prestazioni adattive intelligenti con Lenovo X Power abbinate a una eccellente qualità grafica con Lenovo Pure Sight Display, con le seguenti caratteristiche:

Il modello flagship Yoga Slim 9i da 14 pollici, laptop con certificazione carbon neutral, funzionalità intelligenti per la produttività e un’incredibile esperienza per l’intrattenimento

da 14 pollici, laptop con certificazione carbon neutral, funzionalità intelligenti per la produttività e un’incredibile esperienza per l’intrattenimento I modelli Yoga Slim 7i Pro X e Yoga Slim 7 Pro X , potenziati Lenovo X Power per la creazione di contenuti da ovunque, in ogni momento

e , potenziati Lenovo X Power per la creazione di contenuti da ovunque, in ogni momento Yoga Slim 7i Carbon che unisce potenza in mobilità a uno stile unico

La nuova linea Yoga si completa con gli aggiornamenti di Yoga Slim 7 Pro da 14 e 16 pollici, Yoga Slim 7i Pro, e lo Yoga 7. Per incontrare le esigenze del nuovo stile ibrido di home office, Lenovo ha presentato oggi anche il nuovo Yoga AIO 7, un nuovo PC desktop da 27 pollici con risoluzione 4K caratterizzato da una cerniera ergonomica per infinite opzioni di adattabilità, collaborazione tra diversi dispositivi, e uno stile di progettazione moderno che si adatta all’ambiente domestico contemporaneo.

Lenovo lancia Yoga

“La modalità ibrida è la nuova normalità che ha ispirato lo sviluppo di questa generazione di dispositivi Lenovo Yoga. La nostra missione è poter dare al maggior numero di persone la possibilità di ‘essere sé stessi’ – nel consumo, nella creazione, e nella collaborazione. ciascuno a modo proprio,” ha dichiarato Ouyang Jun, vice president and general manager del Consumer Business Segment, Intelligent Devices Group di Lenovo.

Realizzati per unire massima portabilità con versatilità e ancora più potenza, i laptop convertibili 2-in-1 Lenovo Yoga hanno aperto la strada all’uso ibrido tra lavoro e divertimento.

Da allora il brand Yoga si è ampliato comprendendo dispositivi sempre più premium per il mondo consumer e coprendo più form factor, tra cui PC laptop ultra-slim, computer desktop, Chromebook, e tablet. Nel moderno ambiente ibrido, la nuova generazione di dispositivi Yoga sono progettati per aiutare le persone a superare le nuove sfide quotidiane e sfruttare le opportunità create dai modi in cui ci connettiamo, consumiamo, creiamo, e collaboriamo da casa, scuola, ufficio, e in ogni luogo – per dare alle persone gli strumenti per fare di più e la libertà di essere sé stessi.

Servizi Lenovo Smart Lock: per la protezione del PC dagli sconosciuti

Per supportare la nuova modalità ibrida, Lenovo presenta la sua ultima novità in ambito software, Lenovo Smart Lock Services. Basato su Absolute® e disponibile tramite Lenovo Vantage e Lenovo.com, questo software di sicurezza basato su cloud offre agli utenti di gestire con più tranquillità casi di furto del PC, offrendo maggiore controllo remoto delle informazioni personali memorizzate sul dispositivo.

Dotato di solide funzionalità di sicurezza, quando installato, Lenovo Smart Lock Services consente agli utenti di tracciare e individuare l’ultima posizione nota del proprio dispositivo Lenovo tramite un browser Web o un’app mobile.

È possibile bloccare il dispositivo da remoto per limitare l’accesso non autorizzato o, tramite la funzione di cancellazione dei dati, eliminare i file sensibili per prevenire il furto di identità e dati. Per aiutare gli utenti a recuperare un PC rubato, Lenovo Smart Lock Services include l’accesso al team investigativo dedicato di Absolute che lavora a stretto contatto con le forze dell’ordine locali per il rintracciamento.

Prezzi per il mercato italiano