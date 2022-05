Realme lancia il primo Pad Mini e la serie 9 con gli smartphone 4G e 5G in Europa

L’azienda continua ad offrire agli utenti device di qualità tecnologica superiore a prezzi accessibili.

Realme ha lanciato oggi realme serie 9 con gli smartphone 4G e 5G dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, insieme al primo realme Pad Mini in Europa. Lo smartphone realme 9 è disponibile in tre varianti di colore: Sunburst Gold, Meteor Black e Stargaze White e in due configurazioni al prezzo di € 279,99 (6 GB + 128 GB) e € 299,99 (8 GB + 128 GB). La versione con 5G è disponibile invece in due colori: Stargaze White e Meteor Black e due configurazioni al prezzo di € 259,99 (4 GB + 64 GB) e € 279,99 (4 GB + 128 GB). Infine il Pad Mini è disponibile in due varianti di colore, Grigio e Blu, al prezzo di € 179,99 (WIFI, 3 GB + 32 GB),€ 199,99 (WIFI, 4 GB + 64 GB) e 229,99 (LTE, 4 GB + 64 GB).

realme 9: il primo smartphone con Pro-Camera da 108 MP e sensore Samsung HM6

In linea con lo spirito dare to leap, realme ha continuato a implementare le specifiche tecnologiche più avanzate per offrire un’esperienza premium nel segmento. realme 9 presenta ProLight Camera Power Performer da 108 MP ed è il primo dispositivo al mondo ad avere il sensore di immagine Samsung ISOCELL HM6, per un’esperienza fotografica incredibile. realme 9 è caratterizzato dal design olografico Ripple, leader di settore.

La texture si ispira alla luce del deserto e quando la luce del sole illumina la cover posteriore il colore si evolve in modo sorprendente.

Con il suo peso leggero di 178 g e il profilo aerodinamico di 7,99 mm, realme 9 offre un’esperienza confortevole in ogni situazione. Alimentato da uno dei migliori processori Qualcomm 4G, Snapdragon 680, realme 9 garantisce un’esperienza di utilizzo fluida; il display Super AMOLED a 90Hz con frequenza di campionamento touch a 360Hz assicura qualità in ogni situazione, sia che si stia navigando, giocando o trasmettendo in diretta streaming.

realme 9 5G: lo Snapdragon 695 5G più conveniente

Il realme 9 5G, lo smartphone 5G entry level più veloce sul mercato, è alimentato dal processore Snapdragon 695 5G, il processore 5G più veloce del segmento, e supporta 5G Dual SIM Dual Standby. Il suo processore ha la più alta velocità di clock della CPU nel segmento, fino a 2.2GHz. realme 9 5G presenta il Ripple Holographic Design e pesa 191 g, il che lo rende uno degli smartphone 5G più sottili disponibili sul mercato, con un design da 8,5 mm che lo rende estremamente maneggevole.

Inoltre, realme 9 5G è dotato di una fotocamera frontale da 16 MP ultra nitida per garantire agli utenti selfie di qualità.

È equipaggiato con una batteria da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida da 18W. Per migliorare la reattività delle app, realme 9 5G è dotato della tecnologia DRE (Dynamic RAM Expansion Technology) fino a 7 GB, che consente agli utenti di passare da un’app all’altra senza problemi. Come nuovo prodotto di punta della linea di prodotti AIoT di realme, realme Pad Mini offre la migliore esperienza complessiva nel segmento dei mini tablet Android, con un design sottile, elegante e alla moda, una robusta batteria da 6400 mAh e il potente processore Unisoc T616.

realme serie 9 e realme Pad Mini in offerta a prezzi promozionali in occasione del lancio