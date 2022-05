Sky, 5 serie TV da non perdere a maggio 2022

Le migliori serie TV disponibili su Sky nel mese di maggio 2022: dallo show italiano Blocco 181 a L’assistente di volo 2.

Sky (a braccetto con il suo servizio NOW) non vuole perdere terreno rispetto alle varie piattaforme streaming, così cerca di offrire ogni mese serie TV appetibili. Ci prova anche a maggio 2022, ma l’offerta non sembra troppo entusiasmante.

Vediamo dunque quali sono le 5 migliori serie TV su Sky a maggio 2022, in modo tale da individuare i contenuti da non perdere.

Le migliori serie TV su Sky a maggio 2022

Dal nuovo show italiano con Salmo ad alcuni graditi ritorni, ecco le serie da tenere in considerazione questo mese.

L’assistente di volo 2

Con protagonista la Penny di The Big Bang Theory, Kaley Cuoco, i nuovi episodi di questo thriller dai toni dark comedy saranno disponibili dal 9 maggio. Dopo gli eventi della prima stagione, la donna si ritrova a collaborare con la CIA per arrotondare, ma, quando un incarico all’estero la porta ad assistere inavvertitamente a un omicidio, sarà coinvolta in un nuovo intrigo internazionale.

The son 2

La seconda stagione di questo western drama interpretato da Pierce Brosnan sarà disponibile dal 10 maggio. La storia si incentra su Eli McCullough, proprietario terriero deciso a fondare un impero petrolifero nel Texas: in particolare, la serie si sofferma tanto sull’ascesa quanto sulla caduta di questo impero, a cui fa seguito l’egemonia americana.

I delitti della Foresta Nera

Tra i nuovi show di questo mese si annovera il crime I delitti della Foresta Nera, produzione tedesca in uscita il 19 maggio. La serie si focalizza sugli investigatori Maria Bächle e Konrad Diener alle prese con una serie di morti sospette nella regione montuosa della Foresta Nera, luogo suggestivo e ricco di leggende urbane non proprio piacevoli.

Blocco 181

Ambientata nell’omonima periferia multietnica di Milano, la serie con Salmo andrà in onda dal 20 maggio. La città italiana farà da sfondo a una storia che si poggia su tre protagonisti: Bea, ragazza latino-americana combattuta tra la fedeltà alla sua famiglia e alla sua gang, Ludo e Mahdi, amici uniti come fratelli. Un racconto in cui si intrecciano conflitti generazionali, conquista del potere, emancipazione e amore.

One Chicago

Nuove puntate di uno dei franchise più amati di sempre, quello che porta sul piccolo schermo la vita professionale e privata di medici, poliziotti e vigili del fuoco di Chicago, all’interno di un vasto universo seriale: Chicago MED, Chicago PD e Chicago Fire. Gli episodi saranno disponibili dal 24 maggio 2022 su Sky.

A proposito del mese corrente, ecco le migliori serie TV su Prime Video a maggio 2022.