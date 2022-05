Prime Video, 5 serie TV da non perdere a maggio 2022

Le migliori serie TV Prime Video di maggio 2022: eccone 5 da non perdere, dalla seconda stagione di The Wild all’attesa Night Sky.

Prime Video ha rivelato quali sono le serie TV originali in uscita a maggio 2022 e, probabilmente, non deluderanno le aspettative degli abbonati. Non mancano contenuti interessanti sulla piattaforma Amazon, capaci di impreziosire la nostra primavera.

Ecco dunque le migliori 5 serie TV Prime Video di maggio 2022, per facilitare la selezione degli utenti. Chiunque si fosse perso i contenuti del mese scorso, ecco i film usciti su Prime Video ad aprile 2022.

Le migliori serie TV Prime Video di maggio 2022

Dalla seconda stagione di una nota serie young adult di Amazon a un nuovo show fantascientifico con Sissy Spacek e J.K. Simmons, ecco cosa vedere sulla piattaforma questo mese.

The Wilds 2

La seconda stagione di The Wilds debutterà il 6 maggio e riprenderà a raccontare le vicende delle ragazze intrappolate sull’isola misteriosa, ora davanti a un nuovo gruppo di soggetti. L’unica regola è sopravvivere, sotto lo sguardo vigile del “burattinaio”.

Spoiler: nella prima stagione si scopre infatti che le protagoniste non rimangono bloccate per caso sull’isola, ma sono state segretamente reclutate per un complesso esperimento sociale.

The Unsolved Murder of Beverly Lynn Smith

Docuserie crime, disponibile sempre dal 6 maggio, che porta sul piccolo schermo l’omicidio della 22enne Beverly Lynn Smith. La ragazza abitava in una fattoria in Ontario, con il marito e un figlio di 10 mesi, quando venne uccisa nella cucina della sua abitazione. A essere indagato fu il vicino Alan Smith ma presto il caso venne archiviato, fin quando i risultati di un test del poligrafo non sollevarono nuovi sospetti e Smith tornò sotto i riflettori della polizia.

The Kids in the Hall

The Kids in the Hall vede il gruppo di comici canadesi fare ritorno sullo schermo con sketch e personaggi divertenti, in un mix tra la commedia esilarante e la satira.

Lovestruck High

Più che di una serie, si tratta di un nuovo reality show quello in arrivo il 18 maggio sulla piattaforma Amazon: 15 single britannici verranno trasferiti in una scuola superiore americana per trovare l’amore e realizzare le loro fantasie adolescenziali. L’obiettivo finale è quello di riuscire ad assicurarsi un appuntamento per il ballo di fine anno, e chi sarà incoronato re/reginetta del ballo si porterà a casa la somma di 100mila dollari.

Night Sky

La serie Prime Video più attesa del mese arriva il 20 maggio 2022 ed è una produzione fantascientifica composta da otto episodi. Si incentra su una coppia non più giovanissima, Franklin e Irene, che ha scoperto una sorta di stanza interrata nel cortile di casa, la quale conduce inspiegabilmente a un pianeta strano e deserto. Un segreto che i due fanno di tutto per custodire, ma, quando un giovane misterioso entra a far parte della loro vita, l’esistenza di Franklin e Irene viene destabilizzata. La stanza che pensavano di conoscere bene diventa così qualcosa che mai avrebbero potuto immaginare.

