YouTube Shorts, ufficiale finalmente l’arrivo del green screen

Il green screen arriva finalmente su YouTube per gli Shorts, intanto su iOS. Nelle prossime settimane la feature è attesa su Android.

YouTube Shorts è la funzione pensata per offrire l’opportunità agli utenti di YouTube di creare filmati corti e accattivanti utilizzando semplicemente il proprio telefono cellulare. La feature in app che consente quindi a chiunque di entrare in contatto con un nuovo segmento di pubblico, utilizzando una serie di strumenti per la creazione di video in formato breve della durata massima di 60 secondi grazie alla fotocamera a più segmenti, si arricchisce oggi di una nuova caratteristica, ovverosia il green screen.

YouTube Shorts e il green screen

Da oggi le persone in tutto il mondo tra gli strumenti per creare Shorts potranno accedere per la prima volta alla funzione Green Screen, oltre ai classici come la videocamera multi-segmento per unire più clip video, la possibilità di registrare con la musica, le impostazioni per il controllo della velocità e altro ancora. Come annunciato dal team di YouTube, la nuova funzione Green Screen è l’ultimo modo per “remixare” un video su YouTube Shorts.

Può essere usato su qualsiasi video di YouTube esistente, nonché su una foto o un video nella galleria di un utente, e registrarsi sbucando attraverso qualsiasi colore che viene eliminato. È possibile inoltre utilizzare o disattivare l’audio dalla sorgente originale.

Il prodotto finale sarà un Short, quindi dovrà essere di 60 secondi o meno. Per provare la funzione, simile a una già presente su TikTok, piattaforma alla quale i rivali continuano a guardare per aggiornare le loro app, basta andare sulla voce Crea > Schermo Verde sotto qualsiasi video che si sta guardando, oppure cercare l’opzione nel menu a 3 punti nella home di Shorts. La feature per ora è disponibile solo su iOS, ma molto presto dovrebbe arrivare anche su OS Android.