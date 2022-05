WhatsApp, il trucco per nascondere l’ultimo accesso agli altri

A volte si può avere l’esigenza di non rivelare agli altri quando si è effettuato l’ultimo accesso su WhatsApp. Ecco i nostri consigli.

A volte si può sentire il bisogno di non rivelare agli altri account della propria lista di contatti la nostra presenza su WhatsApp. Oppure, più semplicemente, almeno quando ci siamo collegati l’ultima volta. I motivi possono essere molteplici, da una questione di privacy al desiderio di non essere importunati, magari da chi ci ha lasciato un messaggio al quale non abbiamo ancora risposto per mancanza di tempo o voglia, e guardando gli orari dei nostri accessi all’app potrebbe infastidirsi pensando che lo stiamo ignorando.

Ecco come nascondere l’ultimo accesso su WhatsApp

Come nascondere l’ultimo accesso sulla nota applicazione di messaggistica istantanea? È una domanda che molti utenti si pongono. Coloro che usano quotidianamente WhatsApp sapranno che, aprendo una chat, sotto il nome del contatto appare la dicitura “ultimo accesso…” seguita da data e ora. Ebbene, nel caso in cui un utente volesse evitare di rivelare agli altri l’ultima volta che ha utilizzato l’app, l’unica cosa di cui deve tener conto è assicurarsi di aver disabilitato la funzione. Il procedimento è simile sia su Android che su iOS. Nel primo caso, per disattivare la funzione bisogna procedere in questo modo:

Accedere a WhatsApp

Fare tap sui tre puntini (in alto a destra dello schermo)

(in alto a destra dello schermo) Selezionare Impostazioni , poi Account e infine Privacy

, poi e infine Alla voce Ultimo accesso, selezionare Nessuno per rendere l’ultimo accesso invisibile a chiunque

C’è anche la possibilità, nell’ultimo passaggio, di selezionare I miei contatti per rendere l’ultimo accesso visibile solo ai numeri già salvati in rubrica. Per quanto riguarda invece io sistema operativo iOS, bisogna invece procedere in questo modo:

Accedere a WhatsApp

Selezionare Impostazioni (in basso a destra)

(in basso a destra) Fare tap su Account , poi su Privacy

, poi su Alla voce Ultimo accesso, selezionare Nessuno o I miei contatti (vedi sopra)

In parole povere è un processo molto semplice e non sono necessari particolari abilità per nascondere l’ultimo accesso a WhatsApp, perché di fatto si tratta di una funzione ufficiale dell’app. Vi ricordiamo però che c’è il rovescio della medaglia se decidete di disattivare la funzione. Facendolo, infatti, non si potrà neppure sapere quando i propri contatti hanno effettuato l’ultimo accesso su WhatsApp.