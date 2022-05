OnePlus presenta tre nuovi prodotti della serie OnePlus Nord

Tra loro il OnePlus Nord 2T 5G, un flagship ad un prezzo vantaggioso, e il primo prodotto audio della serie OnePlus Nord.

OnePlus hai presentato ufficialmente tre nuovi prodotti della serie Nord. Si tratta del OnePlus Nord 2T 5G, in cui un hardware di livello flagship si combina con il più recente software di OnePlus per offrire agli utenti un’esperienza senza compromessi a un prezzo eccezionale, del OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, che offre tutte le caratteristiche principali degli smartphone OnePlus al prezzo più accessibile di sempre. Dulcis in fundo, il primo prodotto audio della serie Nord, le cuffie OnePlus Nord Buds, pensate per rendere la migliore tecnologia accessibile al grande pubblico.

OnePlus Nord 2T 5G

OnePlus Nord 2T 5G presenta, in una versione aggiornata, tutte le caratteristiche di livello flagship che abbiamo trovato su OnePlus Nord 2, pensate per offrire agli utenti un’esperienza ancora migliore. Il dispositivo è dotato della stessa ricarica rapida SUPERVOOC da 80 W presente anche su OnePlus 10 Pro, di un chipset MediaTek Dimensity 1300 e di una fotocamera frontale da 32 MP migliorata. A tutto questo, si aggiunge anche la OxygenOS 12.1 per offrire un’esperienza più fluida e veloce ad un prezzo vantaggioso.

“In continuità con la nostra mission di rendere accessibile a tutti l’esperienza OnePlus, OnePlus Nord 2T 5G combina hardware e software di qualità per portare su un altro livello l’esperienza dell’uso quotidiano”, ha dichiarato Pete Lau, fondatore di OnePlus. “L’hardware, di altissimo livello, è accompagnato da un software estremamente reattivo. Su OnePlus Nord 2T troviamo la SUPERVOOC da 80 W, un MediaTek Dimensity 1300, un sensore d’immagine Sony IMX766 con OIS e l’OxygenOS 12.1, per un’esperienza premium a prezzi accessibili.” OnePlus Nord 2T 5G sarà in vendita dal 24 maggio e disponibile per il pre-ordine su OnePlus.com dal 19 maggio. Il telefono sarà disponibile nelle due varianti colore nella versione da 8+128 GB a 409 Euro, e nella versione da 12+256 GB a 509 Euro.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G è il dispositivo che offre un chipset veloce ed efficiente, una batteria potente con ricarica rapida e un display da 120 Hz a risparmio energetico. Il device viene inoltre fornito di OxygenOS 12.1, dispone di connettività 5G e mantiene le caratteristiche più apprezzate della serie OnePlus Nord CE, come il jack per cuffie da 3,5 mm e la memoria espandibile fino a 1 TB tramite microSD.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G è alimentato da Snapdragon 695 5G Mobile Platform che presenta una CPU octa-core con velocità fino a 2,2 GHz. Il chipset è stato selezionato prestando particolare attenzione all’equilibrio tra prestazioni potenti ed elevata efficienza energetica. È supportato da una GPU Qualcomm Adreno 619, che migliora le performance fino al 30% rispetto alla generazione precedente. Il chipset è abbinato a 6 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria.

La batteria da 5.000 mAh di OnePlus Nord CE 2 Lite 5G è in grado di alimentare il dispositivo per un’intera giornata di gaming, streaming e utilizzo di social media. OnePlus Nord CE 2 Lite 5G è inoltre dotato di ricarica SUPERVOOC a 33W, che ricarica la batteria dall’1 al 50% in soli 30 minuti. Il device sarà in vendita dal 24 maggio e disponibile per il pre-ordine su OnePlus.com dal 19 maggio. Il telefono sarà disponibile nelle due varianti colore nella versione da 6+128 GB al prezzo di 309 Euro.

OnePlus Nord Buds

Le cuffie OnePlus Nord Buds arricchiscono il portafoglio e la filosofia dei prodotti Nord con delle cuffie TWS, offrendo una tecnologia audio premium a un prezzo competitivo e accessibile. Dotate delle caratteristiche più apprezzate dalla community, le Nord Buds vantano driver dinamici in titanio da 12,4 mm, supporto Dolby Atmos e 30 ore di riproduzione combinata con una sola carica. Le cuffie OnePlus Nord Buds sono dotate di driver dinamici in titanio da 12,4 mm, scelti dagli ingegneri audio di OnePlus per la ricchezza dei bassi e la nitidezza degli alti.

Proprio come le OnePlus Buds Z2, le OnePlus Nord Buds sono dotate di supporto per Dolby Atmos – la tecnologia Dolby per l’audio ambientale – che simula gli effetti audio 3D di un tipico sistema audio surround durante il consumo di film, musica o giochi. Le Nord Buds sono dotate di 4 microfoni che filtrano i rumori di fondo, e offrono 30 ore di riproduzione con una singola carica combinata, per un’intera giornata di musica, giochi o film. OnePlus Nord Buds saranno in vendita dal 24 maggio e disponibile per il pre-ordine su OnePlus.com dal 19 maggio, al prezzo di 49 euro.